© Foto: adobe.stock.com



Um von den steigenden Preisen von Gold, Silber und Kupfer zu profitieren, gibt es für Anleger verschiedene Ansätze. Eine interessante Möglichkeit sind Aktien von Streaming- und Royalty-Unternehmen. Was sind Streaming- und Royalty-Unternehmen? Das Geschäftsmodell von Streaming- und Royalty-Unternehmen ist schnell erklärt. Der Auf- oder aber auch der Ausbau einer Gold-Silber-Kupfermine verschlingt Unsummen von Geld. Nicht immer ist der (angehende) Produzent gewillt oder in der Lage, das notwendige Kapital bei Banken oder aber über die Ausgabe neuer Aktien einzusammeln und sucht entsprechend nach anderen Möglichkeiten, das Projekt zu finanzieren. In dieser Phase kommen Streaming- und …