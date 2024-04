DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. April bis Montag, 22. April (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 21. April 2024 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede bei der Hannover Messe, Hannover M O N T A G, 22. April 2024 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 08:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, VDMA-Präsident Haeusgen, ZVEI-Präsident Kegel, Verbände-Pk auf der Hannover-Messe, Hannover 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten, März 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrundgang über die Hannover Messe, Hannover *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2023 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Online-Pressegespräch anlässlich Vorstandssitzung 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Gipfel für Forschung und Innovation 2024, Hannover 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, Jahres-Pk *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April PROGNOSE: -14,5 zuvor: -14,9 16:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Präsident Wirtschaftsvereinigung Stahl u.a., Pressekonferenz: Klimafreundlicher Stahl für "grüne" Leitmärkte, Hannover *** 17:30 DE/Siemens AG, Pressekonferenz Hannover Messe *** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung an der Yale University 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Festrede zum 300. Geburtstag von Kant, Berlin *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch der Hannover Messe, Hannover ===

