NEW YORK (dpa-AFX) - Wenig Bewegung hat es am letzten Handelstag der Woche am US-Aktienmarkt gegeben. Ohne kursbewegende Konjunkturdaten hielten sich die Ausschläge am Freitag in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 37 933 Punkte. Auf Wochensicht bahnt sich damit ein moderates Minus an. Der marktbreite S&P 500 trat am Freitag mit 5012 Zählern auf der Stelle.

Ein leichtes Minus gab es an der von Technologieaktien dominierten Nasdaq-Börse. Hier trübten Kursverluste von Netflix ein wenig die Stimmung. Der Nasdaq 100 gab um 0,21 Prozent auf 17 359 Zähler nach und rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Die sich anbahnende Wochenbilanz ist mit minus 3,6 Prozent trist./bek/he

