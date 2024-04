Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen starken Umsatzrückgang auf 5,2 Mio. Euro verzeichnet, das EBIT dementgegen um über 40 Prozent auf 2,2 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage demonstriere die EBIT-Entwicklung eine effektive Kostenkontrolle und die verstärkte Fokussierung auf margenstarke Aktivitäten. So sei die Wertsteigerung des Top-10-Portfolios (laut AVS Gutachten) von 39,65 Mio. Euro um mehr als 45 Prozent auf 57,5 Mio. Euro Euro bemerkenswert. Dies zeige die strategische Kompetenz der Advanced Blockchain AG, frühzeitig in zukunftsträchtige Blockchain-Technologien zu investieren und diese erfolgreich zu entwickeln. Weiterhin habe das Unternehmen das neue Geschäftsjahr 2024 mit beeindruckenden finanziellen Ergebnissen begonnen. So seien in diesem Jahr bereits über 1 Mio. Euro und in den letzten zehn Monaten über 3 Mio. Euro durch den Verkauf von Vermögenswerten erzielt worden. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 17,64 Euro (zuvor: 11,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.04.2024, 15:35 Uhr)



