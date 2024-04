Erfolgreiche Anleihe-Emission - die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013168005) erfolgreich im Volumen von 55 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die 6,00%-Anleihe, die erstmals als Nordic Bond nach norwegischem Recht strukturiert ist, wurde aufgrund des großen Investoren-Interesses um 5 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von 55 Mio. Euro (Zielvolumen war ursprünglich 50 Mio. Euro) aufgestockt. Die Anleihe-Emission war insgesamt deutlich überzeichnet. Ausgabe- und Valutatag ist der 02. Mai 2024. An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Karlsberg-Anleihe 2024/29 in den Freiverkehr der Börse Frankfurt. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich bereits ab dem 22. April 2024 ermöglicht.

Zuteilung der Anleihe

Das Emissions-Angebot der Karlsberg Brauerei GmbH beinhaltete ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/25 (inkl. Mehrerwerbsoption), ein öffentliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...