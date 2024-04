Nach BlackRock und anderen hat sich nun auch Ernst & Young die Blockchain von Ethereum zunutze gemacht. Was eine der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften genau vor hat und warum sie sich dafür Ethereum ausgesucht hat, erfahren Sie hier.

OpsChain von Ernst & Young nutzt Ethereum für automatisierte Verträge

Ernst & Young, eine der international größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hat sich nun für seinen OpsChain Contract Manager (OCM) die öffentliche Blockchain von Ethereum ausgesucht. Auf diese Weise sollen die Kosten und die Risiken geringer sein.

OCM soll den Kunden mithilfe von Zero Knowledge Proofs bei der Abwicklung von komplexen Verträgen behilflich sein und somit dafür sorgen, dass sensible Business-Daten nicht geleakt werden. Durch die Blockchain können diese besonders schnell, sicher, vertrauenswürdig und günstig abgewickelt werden.

Einbinden lässt sich EY OCM in bestehende Unternehmenslösungen mithilfe einer API. Somit sollen sich die Verträge einfach konfigurieren und verwalten lassen. Ebenso sind benutzeroptimierte Interfaces mit Vorlagen für Verträge und mehr möglich.

Zudem lassen sich viele weitere externe Systeme in EY OpsChain einbinden. Dies sind etwas ERP-, CRM- und IOT-Geräte. Somit sollen die Lücken zwischen vertraglichen Verpflichtungen und der tatsächlichen Ausführung geschlossen werden. Überdies lassen sich die Verträge in Echtzeit überwachen.

Auf diese Weise sollen etwa Kaufverträge, Rabatte und vieles mehr über eine Blockchain abgesichert werden. Ernst & Young verspricht sich davon, dass unter anderem die Korrektheit von Vertragsbedingungen verbessert wird.

Ebenso sollen Zykluszeiten um 90 % und Verwaltungskosten um 40 % gesenkt werden können. Laut der Prognose von Zion Market Research können Smart Contracts weltweit mit einer jährlichen Wachstumsrate von 24 % bis zum Jahr 2030 auf bis zu 1 Mrd. USD kommen.

Erst zuvor hatte sich der größte Vermögensverwalter für seinen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fonds (BUIDL) die Ethereum-Blockchain ausgesucht. Überdies gab Celisa Morin von Grayscale bekannt, dass immer mehr TradFi-Unternehmen mittlerweile öffentliche Blockchains bevorzugen würden.

Somit könnte auch in Zukunft die Nachfrage nach Ethereum, Solana und Bitcoin zunehmen, da sich auch die größte Blockchain mit Layer-2s sowie neuen Tokenstandards wie BRC-20, Runes und Stamps immer stärker im BTCFi-Bereich etabliert.

