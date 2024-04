Cardano News: Comeback? Experte sieht 75 % Kurspotenzial im April

In den letzten 24 Stunden sehen wir ein deutliches Comeback am Kryptomarkt. Der Bitcoin liegt aktuell rund 5 Prozent im Plus, bei Solana sind es sogar rund 10 Prozent. Demgegenüber bleibt Cardano (ADA) mit rund 4 Prozent Kursplus wieder hinter den meisten Altcoins zurück. Für ADA läuft es eher schlecht - hier gab es auch in 2024 eine mäßige Performance. Während die meisten Kryptos deutlich an Wert gewinnen, fällt Cardano um rund 25 Prozent. Doch könnte diese Underperformance eine Einstiegschance bieten? Diese Auffassung vertritt zumindest der angesehene Krypto-Analyst Ali Martinez:

The last time Cardano's MVRV Ratio dipped below -22%, $ADA's price soared by over 75%. With the ADA MVRV Ratio back under -22%, we could see another impressive rebound! pic.twitter.com/ABf0mp4pR4 - Ali (@ali_charts) April 19, 2024

Denn der Analyst verweist auf die MVRV-Ratio oder auch das Market to Value to Realized Value Verhältnis. Dies ist ein Indikator, der das Verhältnis der Marktkapitalisierung einer Kryptowährung zu ihrem realisierten Wert (die Summe aller gekauften Coins zu ihren jeweiligen Kaufpreisen) misst. Ein negativer MVRV-Wert bedeute demnach, dass der aktuelle Preis von Cardano weit unter dem Durchschnittspreis liege, zu dem die Coins gehandelt wurden.

Dies wird oft als ein Zeichen für Unterbewertung angesehen. Der Analyst Ali Martinez hebt hervor, dass jedes Mal, wenn Cardanos MVRV-Verhältnis diesen Tiefpunkt erreichte, der Preis anschließend um über 75 Prozent stieg. Mit dem MVRV-Verhältnis erneut unter -22 Prozent prognostiziert Martinez daher eine massive Erholungsbewegung - historisch replizierbar erneut um mehr als 75 Prozent, womit die aktuelle Kurszone einen spannenden Einstieg ermöglichen könnte.

Cardano: Fundamentale Adoption als kritischer Faktor

Bei Cardano ist die langfristige fundamentale Adoption der entscheidende Faktor für den Erfolg und eine höhere Marktbewertung. Cardanos einzigartiger Ansatz, wissenschaftliche Methodik und Peer-Review-Prozesse in die Entwicklung seiner Blockchain zu integrieren, unterstreicht zwar Qualität und Sicherheit des Projekts, jedoch war die bisherige Akzeptanz nicht wirklich zufriedenstellend. Es mangelte schlichtweg an der so wichtigen Adoption.

Die Herausforderung für Cardano besteht darin, diese wissenschaftlichen Fundamente in breite, praktische Anwendungen zu überführen, die für Nutzer und Entwickler attraktiv sind. Eine gesteigerte Adoption ist hier essenziell, um langfristig eine höhere Bewertung zu rechtfertigen, denn ohne die Verwendung der Technologie in realen Anwendungen kann das Projekt sein volles Potenzial eben gar nicht entfalten.

Trotz einiger Herausforderungen bei der Adoption zeigt Cardano immer wieder Fortschritte, die für Aufmerksamkeit sorgen - zuletzt durch die strategische Partnerschaft mit Huawei. Emurgo, ein auf der Cardano-Blockchain basierendes Projekt, wird mit Huawei zusammenarbeiten. Diese Kooperation sieht vor, dass Huawei seine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Dies scheint ein spannender Schritt, doch für eine nachhaltige Neubewertung von ADA sind weitere solche Fortschritte erforderlich.

Cardano Alternative: Mit Learn-2-Earn Geld verdienen?

In der aktuellen Phase, in welcher sicher viele Kryptos nach deutlichem Rücksetzer konsolidieren, stellen kleinere Krypto-Projekte eine spannende Möglichkeit zur Diversifikation von Investmentportfolios dar. Solche alternativen Investments tragen zwar höhere Risiken, können aber auch deutlich höhere Erträge bieten.

Ein markantes Beispiel für solch einen innovativen Ansatz ist das Learn-to-Earn-Modell, das durch Projekte wie 99Bitcoins popularisiert werden soll. Diese Methode verwandelt Bildung in direkten finanziellen Gewinn, indem Nutzer für das Erlernen von Krypto-Wissen belohnt werden. Mit mehr als 700.000 Abonnenten auf YouTube hat dieser Ansatz schnell eine große Anhängerschaft gefunden und im Presale bereits über 500.000 US-Dollar eingesammelt.

Angesichts der bevorstehenden Preiserhöhung könnte jetzt ein idealer Zeitpunkt für Investoren sein, sich näher mit dem neuen Krypto-Trend zu beschäftigen. Dann bauen Early-Adopter weitere Buchgewinne auf. Ferner ist aktuell das Staking mit einer riesigen Rendite von 3685 Prozent APY möglich, auch wenn diese mit Fortschreiten des Vorverkaufs rasant sinken wird.

