The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.04.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2024

ISIN Name

US2310211063 Cummins Inc.

US68622V1061 Organon & Co.

US87165B1035 Synchrony Financial

