EQS-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse unterzeichnet Vertrag über den Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika



19.04.2024 / 17:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse unterzeichnet Vertrag über den Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika München, 19. April 2024 - Die Knorr Brake Holding Corporation, eine Tochtergesellschaft der Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006), hat heute mit einer Tochtergesellschaft der Alstom S.A. einen Vertrag über den Erwerb des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika (Alstom Signaling Nordamerika) unterzeichnet. Als Kaufpreis wurde ein Enterprise Value von rund 630 Mio. EUR vereinbart. Darin enthalten ist ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag für zusätzlich erwartetes Projektgeschäft. Alstom Signaling Nordamerika erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endete, nach vorläufigen Ergebnissen einen Umsatz von rund 300 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von rund 16 %. Mit der Akquisition gelingt Knorr-Bremse der Eintritt in das sehr attraktive Eisenbahn-Segment CCS (Control, Command and Signalling). Alstom Signaling Nordamerika ist eines der führenden Unternehmen im nordamerikanischen CCS-Markt. Die Akquisition wird aus heutiger Sicht von Anfang an positiv zur Profitabilität beitragen. Das Closing der Transaktion unterliegt üblichen Bedingungen und wird für Sommer 2024 erwartet. Die Akquisition soll aus vorhandener Liquidität und Fremdkapital finanziert werden und sollte das Kreditrating nicht beeinträchtigen. Ansprechpartner Medien: Alexander Stechert-Mayerhöfer

Leiter Corporate Communications

+49 89 3547 1942

alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com Ansprechpartner Investor Relations: Andreas Spitzauer Leiter Investor Relations +49 89 3547-182310 +49 175 528 1320 investor.relations@knorr-bremse.com



Ende der Insiderinformation



19.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com