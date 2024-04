Arbonia AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der Arbonia AG genehmigt alle Anträge



19.04.2024 / 17:40 CET/CEST





Arbon, 19. April 2024 - An der heutigen Generalversammlung der Arbonia AG hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG genehmigten an der heutigen 37. ordentlichen Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung die Konzernrechnung sowie den Bericht über nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung erteilten sie die Entlastung. Die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie die beiden Abstimmungen über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2023/2024 und der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 wurden ebenfalls gutgeheissen.



Darüber hinaus wurde auch dem Antrag, den gesamten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, zugestimmt. Wie in der heute Morgen publizierten Medienmitteilung kommuniziert, beabsichtigt der Verwaltungsrat, die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG nach Vertragsvollzug am Erlös aus dem Verkauf der Division Climate zu beteiligen. Neben der Reduktion der Nettoverschuldung wird er daher die Ausschüttung von rund CHF 280 Mio. in Form einer Nennwertrückzahlung von CHF 4.00 pro Aktie ihm Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragen. Der Nennwert würde durch die Rückzahlung von bisher CHF 4.20 auf neu CHF 0.20 pro Aktie sinken. Diese Nennwertrückzahlung wäre für die Mehrzahl der Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia steuerfrei. Weiterhin beabsichtigt der Verwaltungsrat, der ausserordentlichen Generalversammlung wie angekündigt die ordentliche Dividendenzahlung von CHF 0.30 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 zu beantragen, wie in den Vorjahren jeweils zur Hälfe aus Reserven der Kapitaleinlage und dem Bilanzgewinn.



Der Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben sowie die sieben weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper, Thomas Lozser sowie Dr. Carsten Voigtländer wurden für die Dauer von einem Amtsjahr wiedergewählt. Auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle KPMG wurden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung respektive für das Geschäftsjahr 2024 in ihrem Amt bestätigt Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

News Source: Arbonia AG





Ende der Medienmitteilungen