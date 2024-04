Köln (ots) -19. April 2024. Der WDR-Rundfunkrat hat heute das Bewerbungsverfahren für die Wahl einer Intendantin bzw. eines Intendanten des Westdeutschen Rundfunks eröffnet. Die Stellenausschreibung ist veröffentlicht auf wdr-rundfunkrat.de und wird darüber hinaus in Online-Stellenportalen inseriert. Bis zum 16. Mai 2024 können Interessierte ihre Bewerbung beim Aufsichtsgremium des WDR einreichen.Gesucht wird eine integre Persönlichkeit, die den Sender im Rahmen des WDR-Gesetzes leitet, nach innen und nach außen engagiert vertritt, im vertrauensvollen Zusammenwirken mit den Aufsichtsgremien den öffentlich-rechtlichen Auftrag umsetzt und sich dabei den Herausforderungen des digitalen Wandels und der aktuellen Reformbestrebungen mit eigenen Ideen stellt.Mit seinem Beschluss vom 18. Januar hatte der Rundfunkrat eine Findungskommission eingesetzt und die wesentlichen Verfahrensschritte festgelegt. Darunter fällt, dass die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden soll - eine gesetzliche Pflicht dazu gibt es nicht. Außerdem wurde die Wahl auf die Rundfunkratssitzung am 27. Juni 2024 terminiert.Im Dezember vergangenen Jahres hatte der amtierende Intendant Tom Buhrow mitgeteilt, die Intendanz mit Ablauf des Jahres 2024 vorzeitig zu übergeben. Nach dem WDR-Gesetz gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Rundfunkrats die Wahl der Nachfolgerin bzw. des Nachfolgers an der Senderspitze.Pressekontakt:Nachfragen an:Felix NeumeisterLeiter der Geschäftsstelle des WDR-RundfunkratsAppellhofplatz 1, 50667 KölnTel: 0221/220-5601rundfunkrat@wdr.deOriginal-Content von: WDR-Rundfunkrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76465/5761773