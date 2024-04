EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SynBiotic SE schließt Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. (Kroatien)



19.04.2024 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SynBiotic SE schließt Einbringungsvertrag über den Erwerb aller Anteile an der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. (Kroatien) ab

München, 19.04.2024 - Die SynBiotic SE (nachfolgend "Gesellschaft") hat heute mit den Gesellschaftern der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. (Kroatien) einen Einbringungsvertrag über alle Anteile an der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. abgeschlossen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der dinglichen Anteilsübertragung sowie der Beschlussfassung und erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft. Hierzu soll das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer noch zu beschließenden Sachkapitalerhöhung um Euro 260.000,00 erhöht werden. Zur Zeichnung der 260.000 neuen Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausschließlich die Gesellschafter der Ilesol Pharmaceuticals d.o.o. zugelassen werden. Die Anteile der Pharmaceuticals d.o.o. wurden mit EUR 2,6 Mio. bewertet.

Ilesol Pharmaceuticals d.o.o ist ein auf die Extraktion von Cannabinoiden spezialisiertes Unternehmen. Ilesol verfügt über eine eigene Produktionsanlage zur Herstellung von Hanfextrakten, sowie CBD-Isolate und hat eine eigene CBD-Naturkosmetik.

Über SYNBIOTIC SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen. Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit. Kontakt:

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com



Ende der Insiderinformation



19.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com