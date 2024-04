Im Zuge der Stärkung seiner vertikalen KI-Strategie für anlagenintensive Industriezweige hat HubHead Corp. heute die Übernahme der Assets von DataSeer, Inc. bekannt gegeben. Die Übernahme erweitert das Portfolio von HubHead, das sich auf die Anwendung von KI und maschinellem Lernen zur Verbesserung von Anlagen- und Wartungsstammdaten konzentriert und anlagenintensive Unternehmen bei der Digitalisierung von Daten zur Erstellung digitaler Zwillinge unterstützt. Die Software von HubHead erhöht die Effektivität der Enterprise Asset Management- (EAM) und CMMS-Lösungen seiner Kunden.

Als ein Pionier bei der Anwendung von KI zur Verbesserung der Qualität von Anlagen- und Wartungsstammdaten widmet sich HubHead der Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um innovative Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) bereitzustellen. KI hilft anlagenintensiven Unternehmen, Wartung und Betrieb zu gewährleisten und mithilfe von EAM-Lösungen effizienter, zuverlässiger und besser für zukünftige Initiativen gerüstet zu sein.

Greg Dee, CEO bei HubHead, betont die wichtige Rolle von KI-Tools, um die für eine hohe betriebliche Effizienz erforderlichen Anlagen- und Wartungsstammdaten zu generieren. "Wir bei HubHead sind fest davon überzeugt, dass hochwertige Anlagen- und Wartungsdaten das Fundament für effektive EAM-Lösungen legen und für ein optimales Anlagenmanagement unverzichtbar sind", berichtet Dee. "Unsere Strategie konzentriert sich auf die Anwendung von KI, um die Qualität und Vollständigkeit von Asset-Daten für unsere Kunden zu verbessern. DataSeer ist notwendig, um das gesamte Potenzial von KI in ihren Branchen zu nutzen und kritische Anwendungen wie digitale Zwillinge, vorausschauende Wartung und IoT-Implementierungen zu ermöglichen."

HubHead hat DataSeer in Kombination mit seiner NRX AssetHub-Lösung eingesetzt, um Engineering-Tags aus P&IDs zu extrahieren, damit Kunden auf kosteneffiziente Weise hochwertige EAM/CMMS-Daten anlegen können. Anhand dieser Daten werden digitale Zwillinge erstellt, Industriestandards wie ISO 14224 eingeführt, die Betriebsbereitschaft bei neuen Investitionsprojekten vorbereitet, Anlagen- und Wartungsstammdaten vor der Migration oder dem Upgrade auf neue EAM/CMMS-Lösungen optimiert und andere Anwendungen entwickelt, die die Grundlage für betriebliche Exzellenz bilden.

HubHead wird die DataSeer SaaS-Lösung Ingenieurbüros, Systemintegratoren (SIs), EPCs, anlagenintensiven Unternehmen und anderen Kunden anbieten, die P&IDs auslesen müssen, um hochwertige, verwertbare Anlagendaten zu extrahieren.

Über HubHead

HubHead Corp. ist ein Innovationsführer im Bereich der vertikalen KI und bietet Lösungen für Wartungs-, Ausfallsicherheits- und Betriebsexperten in anlagenintensiven Industriesektoren an. HubHead Corp. strebt nach Exzellenz und konzentriert sich auf die Anwendung von KI, um Daten in verwertbare Erkenntnisse zu übersetzen und Unternehmen dabei zu unterstützen, betriebliche Effizienz und Ausfallsicherheit zu erreichen.

https://www.nrx.com/

