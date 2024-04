NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 470 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Motorenherstellers in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Verschiebung der Bewertungsbasis auf das Jahr 2026. Der Produktmix dürfte sich 2025 etwas verschlechtern, allerdings bei höheren Margen ab 2026./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 10:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 11:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

