Die Märkte sind im Goldrausch, der Goldpreis rennt von einem Rekordhoch zum nächsten. So langsam kommen fast schon Erinnerungen an den Goldrausch in Alaska vor über 100 Jahren auf. An der Entwicklung kommt auch der Börsenpunk nicht vorbei. Dafür hat er sich Verstärkung in die Sendung geholt und den ausgewiesenen Experten Markus Bußler zum Fachgespräch geladen.Das ist aber nicht das einzige Thema in der heutigen Sendung. Es gibt einige Meldungen der vergangenen Wochen, die aufbereitet werden müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...