REDMOND (dpa-AFX) - Der US-Tech-Konzern Microsoft will im Mai eine internationale Partnerkonferenz in Bonn ausrichten. Nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei vom Freitag findet die europäische Ausgabe der internationalen Partnerkonferenz "Microsoft AI Partner Training Roadshow" am 22. Mai statt. NRW sei damit der einzige Austragungsort in Europa.

Weitere internationale Ausgaben würden in Japan (Tokio), Indien (Hyderabad, Bengaluru) und den Vereinigten Staaten von Amerika (Santa Clara) stattfinden. Dies sei ein ausgezeichnetes Signal, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag bei einem Besuch des Konzerns im US-amerikanischen Redmond nahe Seattle. "Nordrhein-Westfalen ist auf dem Weg zu Europas KI-Hotspot."

Bereits vor einigen Wochen hatte Microsoft den milliardenschweren Bau von Rechenzentren in der Region angekündigt. Insgesamt geht es um 3,2 Milliarden Euro, ein Schwerpunkt soll im Rheinischen Revier liegen.

Der Besuch bei Microsoft war Teil einer mehrtägigen USA-Reise von Wüst. Im Fokus stehen dabei die Themen Künstliche Intelligenz, Verteidigungspolitik und Filmwirtschaft. Die Rückreise der Delegation nach NRW ist für Freitag geplant./svv/DP/he