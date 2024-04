Bitcoin kaufen: So finden Sie die richtige Wahl für sich!

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie Bitcoin kaufen können. Bevor Sie in BTC investieren, sollten Sie sich daher zunächst mit den Unterschieden zwischen diesen Varianten vertraut machen. Denn sie haben alle ihre Stärken und Schwächen. Lesen Sie nun den folgenden Beitrag, um alles darüber zu erfahren, auf welche Art Sie am besten Bitcoin kaufen sollten.

Echten Bitcoin kaufen

Die von Krypto-Enthusiasten bevorzugte Variante ist es, echte Bitcoins zu kaufen. Denn sie folgen dem Prinzip: Not your key, not your coins. Schließlich besitzen nur diejenigen, welche einen sogenannten Private Key und damit das Zugangspasswort für die digitale Geldbörse haben, die absolute Kontrolle über die Kryptowährungen.

Somit müssen Anleger keine Befürchtungen haben, dass zentrale Entitäten wie Kryptobörsen bankrottgehen und sie dadurch Geld verlieren, wie es beispielsweise bei der insolventen Exchange FTX der Fall war.

Allerdings entfallen somit auch die Ansprüche wie die Betrugsschutz und Einlagensicherung, welche bei Banken und Brokern bestehen können. Stattdessen sind die Inhaber des Private Keys selbst für die sichere Verwahrung dieser verantwortlich.

Sollte der Zugangsschlüssel beispielsweise verloren gehen, so gibt es mit Ausnahme von vielleicht Quantencomputern oder dem buchbaren Recovery-Dienst von Ledger in der Regel keinerlei Möglichkeiten, um wieder an die Coins zu gelangen.

Ebenso können selbst die veralteten Website-Schnittstellen für Wallets von seriösen Projekten ausreichen, um Ihre eigene digitale Geldbörse zu infizieren, wenn Sie sie mit dieser verbinden. In diesem Falle könnte ihre nächste Transaktion noch vor der Ausführung umgeschrieben und auf das Konto des Hackers transferiert werden.

Jedoch können Sie mittlerweile von immer leichteren Kaufmöglichkeiten profitieren. Denn die Entwickler-Community ist danach bestrebt, Personen außerhalb des Krypto-Raums einen möglichst schnellen und einfachen Einstieg zu ermöglichen.

Wenn Sie direkt Bitcoin kaufen, können Sie zu dem nach einer Haltefrist von über 1 Jahr von steuerfreien Gewinnen profitieren. Dies kann insbesondere angesichts des hohen Renditepotenzials von besonderer Relevanz sein und viel Geld sparen. Für eine Zusatzrendite steht Ihnen zudem das Lending über beispielsweise Nexo mit bis zu 7 % Zinsen zur Verfügung.

Bitcoin-ETPs kaufen

Eine weitere Möglichkeit, um Bitcoin kaufen zu können, stellen die börsengehandelten Krypto-Investmentvehikel wie ETPs (Exchange-Traded Products) dar. Sie bieten Anlegern eine Möglichkeit, um in Bitcoin zu investieren, ohne ihn direkt kaufen zu müssen.

Eine Art sind die Bitcoin-ETFs. Sie versuchen die Performance von Bitcoin durch Investitionen möglichst genau abzubilden und unterliegen dabei strengeren regulatorischen Auflagen. Zu den Bitcoin-ETPs zählen neben den ETFs ebenfalls ETNs (Exchange-Traded Notes) und ETCs (Exchange Traded Commodities). Sie sind etwas flexibler in der Ausgestaltung.

Sollten Sie Bitcoin kaufen und sich dabei für die ETPs entscheiden, so ist in Deutschland die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 % fällig. Somit können Sie also nicht von steuerfreien Gewinnen profitieren.

Zwar müssen Sie sich dafür weniger Sorgen über Hacker und Selbstverwahrung machen. Jedoch werden jährliche Gebühren im einstelligen Prozentbereich fällig. Ebenso gibt es noch ein Kontrahentenrisiko, auch wenn dies geringer als bei den Derivaten ist.

Bitcoin Derivate kaufen

Sie können auch Bitcoin kaufen, in dem Sie Derivate erwerben. Von ihnen gibt es unterschiedliche Arten. Es handelt sich dabei um Finanzprodukte, welche die Kursbewegungen des zugrundeliegenden Vermögenswertes und somit in diesem Falle Bitcoin abbilden, ohne das Asset direkt zu besitzen.

Wenn Sie über Derivate Bitcoin kaufen, besteht die Möglichkeit eines sogenannten Hebeleffekts. Auf diese Weise können Sie mit einem Vielfachen ihres Kapitals entweder höhere Gewinne oder aber auch Verluste verzeichnen.

Zu den Bitcoin Derivaten zählen (Kauf-)Optionen, Futures und CFDs. Während Ihnen die Ersten beiden wenigstens Kaufrechte zusprechen, repräsentieren Letztere nur die Kursbewegungen.

Bei ihnen gibt es ebenfalls das Emittentenrisiko. Dies bedeutet, dass Sie dem Risiko der Gegenpartei ausgesetzt sind, mit welcher Sie die Abmachung getroffen haben. Sollte diese Liquiditätsprobleme haben, kann es zu Zahlungsverzögerungen kommen. Im Falle einer Insolvenz sind sogar erhebliche Verluste für Anleger möglich.

Wenn Sie Derivate von Bitcoin kaufen, müssen Sie 25 % Abgeltungssteuer auf Ihre Gewinne zahlen. Auch bei Bitcoin-Optionen und -Futures können Sie nicht von der einjährigen Spekulationsfrist profitieren, womit alle Gewinne steuerpflichtig sind. Bei CFDs müssen Sie zudem die Konditionen des jeweiligen Anbieters berücksichtigen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.