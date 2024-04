Aktien Wochenrückblick - Konsolidierung. Ausgelöst durch die Krisensituation im Nahen Osten. Und so kommen die Märkte unter heftigen Ausschlägen von den gesehenen Allzeithochs zurück. Wie es weitergeht? Man sagt politische Börsen wären ohne grössere Langzeitwirkung. Würde bedeuten, bei einer Deeskalation kämen die alten Hochs zurück? Einzelne Aktien diese Woche im Fokus - eine Sartorius im DAX wurde für sinkende Umsätze im Q1 - insbesondere in China - abgestraft. Und auch bei Varta gab es kräftige Abstufungen und Bewegung in der Aktie, um nur zwie Beispiele zu nennen. Und wie gewohnt letzten Samstag ...

