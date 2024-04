Apple hat auf Anweisung der chinesischen Regierung populäre Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram und Signal aus dem iPhone App Store in China entfernt. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Entscheidung und betonte, dass das Unternehmen verpflichtet ist, den Gesetzen in den Ländern, in denen es tätig ist, zu folgen, selbst wenn es nicht mit ihnen übereinstimme. Dieser Schritt verdeutlicht Chinas wachsende Intoleranz gegenüber ausländischen Online-Messaging-Diensten, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, und lässt auf einen schwindenden Spielraum für Apple in seinem größten Überseemarkt schließen. Experten sehen in diesem Vorgehen eine Reaktion auf Chinas Anfang April in Kraft getretene Regel, die von allen in China verfügbaren Apps eine Registrierung verlangt oder mit Entfernung [...]

Hier weiterlesen