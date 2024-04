Anzeige / Werbung

Netflix Aktie: Umsatz, Gewinn und Nutzerzahlen top! Streaming-Marktführer weiter im Aufwärtstrend?

In den letzten Jahren hat Netflix sein Geschäft weltweit ausgebaut und ist nun in über 190 Ländern präsent. Diese globale Reichweite hat es Netflix ermöglicht, eine vielfältige und internationale Zuschauerschaft anzusprechen und gleichzeitig seine Position als führender Akteur in der Unterhaltungsbranche zu festigen. 269 Millionen Abonnenten und damit ein weiterer Abstand zu den Konkurrenten wie Disney+ oder DAZN bringen weitere Spannung für das Gesamtjahr. Kann das Wachstum aufrechterhalten werden oder verschieben sich die Marktanteile?

Insgesamt hat Netflix die Art und Weise, wie Menschen Unterhaltung konsumieren, revolutioniert und setzt weiterhin Maßstäbe für Qualität, Innovation und Vielfalt in der Streaming-Branche. Mit einem starken Fokus auf Inhalte, Technologie und Benutzererfahrung bleibt Netflix ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Unterhaltungsangebots. Die Aktie ist im letzten Jahr bereits fantastisch gelaufen und korrigiert nun direkt nach Veröffentlichung der Bilanz. Wo liegen die nächsten Unterstützungen? Darauf gehen wir mit dem Freestoxx-Tool ein.

