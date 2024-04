Auf zu neuen Höhen...: Goldpreis auf dem Weg zu 3.000 US-Dollar! Da muss man bei so einem Unternehmen dabei sein!

Anzeige / Werbung

Laut den Analysten der renommierten US-Investmentbank Citi könnte sich Gold in den kommenden sechs bis 18 Monaten auf satte 3.000,- US-Dollar pro Unze verteuern!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diese Prognose ist besonders vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten von Bedeutung. Die Experten führen jedoch nicht nur die geopolitischen Unsicherheiten als Treiber für den Goldpreis an, sondern weisen auch auf die Unklarheit hinsichtlich des weiteren Vorgehensder Zentralbanken hin. Insbesondere Äußerungen mehrerer Mitglieder der US-Notenbank Fed, die Bedenken hinsichtlich möglicher Zinssenkungen äußerten, haben zu einer verstärkten Nachfrage nach dem edlen Metall geführt.

Es ist kein Geheimnis, dass Gold in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen gilt. Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen wenden sich Investoren vermehrt diesem bewährten Absicherungsinstrument zu.

Ein weiterer interessanter Aspekt, der den Aufwärtstrend des Goldpreises unterstützt, ist der "massive Edelmetallabfluss" aus westlichen Ländern. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Gold in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) sowie in weiteren asiatischen Ländern deutlich zu. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Daten des World Gold Council wider, die zeigen, dass Anleger und Haushalte in China im vergangenen Jahr vermehrt in Gold investierten. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der Immobilienmarkt in China nach wie vor nicht stabilisiert hat und chinesische Aktien weiterhin als unsichere Investition gelten.

Insgesamt deutet alles darauf hin, dass der Goldpreis weiterhin von verschiedenen Faktoren unterstütztwird und seinen Aufwärtstrend fortsetzen sollte. Für Anleger bietet dieses Szenario interessante Möglichkeiten, ihr Portfolio zu diversifizieren und sich gegen potenzielle Risiken abzusichern.

Auf die Frage nach der Suche nach Stabilität und Sicherheit kann unsere Antwort nur lauten: "Gold und gute Goldproduzenten wie beispielsweise Calibre Mining (WKN: A2N8JP)!"

Denn allein im ersten Quartal 2024 hat Calibre Mining (WKN: A2N8JP) wider Gewaltiges erreicht und beeindruckende Fortschritte verzeichnet, die allein für sich schon ein Investment in das Unternehmen rechtfertigen. Mit dem Abschluss der Übernahme von Marathon Gold dieser TOP-Produzent nicht nur wieder voll zugeschlagen, sondern vielmehr einen weiteren gewaltigen strategischen Schritt unternommen, der bedeutendes zukünftiges Wachstum sichert.

Quelle: Calibre Mining

Diese Akquisition kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da der Bau der "Valentine'-Goldmine, mit einem erwarteten Vorrat von mehreren Millionen Unzen Gold, bereits zu 61 % abgeschlossen ist. Die Integration dieser zusätzlichen Mine und Ressourcen positioniert Calibre (WKN: A2N8JP) optimal, um seine Marktpräsenz zu stärken und seine Wachstumsziele zu erreichen.

Ein weiterer Höhepunkt des ersten Quartals war die konsolidierte Goldproduktion von beeindruckenden 61.767 Unzen. Dies verdeutlicht die Stärke des bereits produzierenden Portfolios von Calibre, von denen 55.007 Unzen Gold aus der Nicaragua-Mine und 6.760 Unzen Gold aus der Nevada-Mine stammten, wobei die produktionsstärkeren Monate erst noch bevorstehen. Damit ist die Firma auf dem besten Weg, seine eigene Produktionsprognose von 275.000 bis 300.000 Unzen Gold nicht nur zu erreichen, sondern vielleicht sogar zu übertreffen.

Neben den operativen Erfolgen konnte Calibre (WKN: A2N8JP) auch sein viertes aufeinanderfolgendes Jahr des Mineralreservenwachstums verzeichnen. Seit der Übernahme im Jahr 2019 ist die konsolidierte Mineralreserve um fette 398 % auf insgesamt 1.426.000 Unzen Gold angewachsen. Insbesondere in Nicaragua stiegen die Mineralreserven um 4 %, auf 1.126.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 5,13 g/t Gold, während die Mineralreserven in Nevada um 12 % auf 300.000 Unzen zunahmen.

Diese bemerkenswerten Errungenschaften im ersten Quartal 2024 unterstreichen Calibres Engagement für nachhaltiges Wachstum und seine starke Positionierung in der Goldminenindustrie. Mit einem klaren Fokus auf operative Exzellenz und dem Streben nach langfristigem Erfolg ist Calibre (WKN: A2N8JP) gut positioniert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen und seinen Aktionären einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, was sich auch in die Aufnahme des Van Eck Vectors Gold Miners ETF widerspiegelt!

Und das Unternehmenswachstum geht scheinbar "into the next Level', denn die Exploration auf dem bisherigen Kronjuwel läuft auf Hochtouren!

Volle Kraft auf Exploration - des "Valentine'-"Kronjuwels"!

Mit dem Start seines 2024er-Explorationsprogramms auf "Valentine' zündet das Goldmarkt-Großkaliber Calibre Mining (WKN: A2N8JP) die nächste Stufe seines unwiderstehlichen Wachstumskurses. Das 250 km² große "High-Performance'-Projekt liegt inmitten des unbestrittenen Zentrums aller relevanten Bergbau-Aktivitäten Kanadas. Denn Neufundland und Labrador beherbergen 23 der 31 kritischen Mineralien, die das Land im Rahmen seiner Critical Minerals Strategy auflistet. Hinzu kommt, dass Kanadas östliche Provinz laut des jüngsten Investment Attractiveness Index, herausgegeben vom renommierten Fraser Institute, einen sensationellen 4. Platz unter den weltweit attraktivsten Gebieten für Bergbauinvestitionen belegt.

Quelle: Calibre Mining

Kurz gesagt: Mit der weiteren Exploration und Entwicklung seines "Valentine'-Juwels zündet Calibre nun den nächsten Wachstums-Turbogang und setzt mit Vollgas auf die Überholspur über.

"Valentine's phänomenale fünf!

"Valentine' zählt mit "Leprechaun', "Sprite', "Berry', "Marathon' und "Victory' insgesamt fünf hochgradige Goldlagerstätten. Zusammen bringen es diese phänomenalen Fünf auf sensationelle Ressourcen vonfetten rund 4 Millionen Unzen Gold (Au) in der Kategorie "gemessen und angezeigt' (in 64,62 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,90 g/t Au) und 1,1 Millionen Unzen "abgeleitete'-Ressourcen (in 20,75 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,65 g/t Au).

Dazu kommen zahlreiche Goldvorkommen und -ziele entlang der gehaltvollen, 32 km langen, nach Nordosten verlaufenden "Valentine Lake'-Scherzone ebenso wie jene Golddepots, die unterhalb der bestehenden Tagebau-Mineralressourcen ausgemacht wurden.

Weiterhin blickt "Valentine', das Ende 2023 mit der Übernahme von Marathon Gold in den Besitz von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) übergegangen ist, auf hochgradige historische Höhepunkte. So wurden unterhalb der "Marathon'-Mine unter anderem erstklassige 150,27 g/t Au über 4,3 m und 12,70 g/t Au über 4,2 m ebenso wie herausragende 38,25 g/t Au über 1,5 m und 25,69 g/t Au über 3,1 m zutage gefördert.

Quelle: Calibre Mining

Bohrungen unterhalb der "Berry'-Mine lieferten grandiose 25,09 g/t Au über 1,8 m, 20,49 g/t Au über 1,7 mund auch super Gehalte von 14,90 g/t Au über 1,8 m und 24,15 g/t Au über 2,6 m.

Quelle: Calibre Mining

Nicht zuletzt seien an dieser Stelle auch die fantastischen 16,64 g/t Au über 8,1 m, 9,88 g/t Au über 7,2 m und die 9,85 g/t Au über 7,2 m genannt, die neben den grandiosen 12,22 g/t Au über 4,5 m und 9,74 g/t Au über 3,6 m unterhalb der "Leprechaun'-Grube gemeldet wurden.

Quelle: Calibre Mining

Apropos "Leprechaun' und Power-Potenzial: Erst Mitte Februar meldete Calibre (WKN: A2N8JP) ja die Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung am südwestlichen Rand der Grube und förderte im Rahmen von 486 Erzkontroll-Bohrungen grandiose Gehalte von 46,53 g/t Au über 5,3 m, 17,16 g/t Au über 7,0 m und erstklassige 5,53 g/t Au über 14,4 m zutage. Hinzu kamen herausragende 4,76 g/t Au über 14,0 m, 2,27 g/t Au über 21,1 m und beachtliche 8,82 g/t Au über 4,0 m.

Dank dieser rekordverdächtigen Resultate konnte Calibre die 2022er-Mineralreserven-Schätzung für "Valentine' fett nach oben schrauben - und zwar um satte 12 % bei den Unzen und um gleich 15 % bei den Erztonnen.

Quelle: Calibre Mining

Außerdem verläuft diese neu entdeckte hochgradige Mineralisierung entlang der "Valentine-Lake'-Scherzone in Richtung "Frank'-Zone. Diese wiederum weist dieselben vielversprechenden geologischen Merkmale auf wie die anderen gehaltvollen "Valentine'-Lagerstätten, was die erstklassigen Ergebnisse von Bohrungen Anfang Februar dieses Jahres eindrucksvoll unterstreichen. Da nämlich lieferte Bohrloch FZ-23-017 herausragende 3,14 g/t Au über 14,80 m, während Bohrung FZ-23-020 sehr gute 3,10 g/t Au über 7,30 m brachte, flankiert von sensationellen 39,90 g/t Au über 1,8 m aus Bohrung FZ-23-023 und 3,23 g/t Au über 4,5 m von Bohrloch FZ-23-022.

Quelle: Calibre Mining

Alles in allem trägt "Frank' damit das einzigartige Potenzial in sich, die "Leprechaun'-Lagerstätte weiter in südwestliche Richtung zu erweitern, was unterm Strich für ein zusätzliches fettes Ressourcen-Plus sorgen könnte.

Volles Bohrprogramm voraus!

Mit Blick auf den südwestlichen Teil von "Leprechaun' und "Frank' plant Calibre, dort anfänglich 8.000 m Diamantbohrungen zurückzulegen, während später weitere 50.000 m an "Reverse-Circulation'-Bohrungen zur Erzkontrolle bei den vielversprechenden Lagerstätten "Leprechaun' und "Marathon' niedergebracht werden sollen. Hinzu kommen 10.000 Bohrmeter zur Erprobung der obersten Gesteinsschicht mit Fokus auf die "Valentine-Lake'-Scherzone.

Darüber hinaus plant Calibre (WKN: A2N8JP) seine bestehende Explorationsgenehmigung auf das gesamte Grundstück erweitern zu lassen. Schließlich wird auch Western Peninsula als eines der vorrangigen Ziele von Calibres 2024er-Explorationsprogramm auf "Valentine' definiert.

Quelle: Calibre Mining

Die "Halbinsel" umfasst nämlich rund 2 km der "Valentine Lake'-Scherzone und konnte 2023 mit erstklassigen Schürfproben-Ergebnissen von satten bis zu 5 g/t Au begeistern. Nicht zuletzt deuten auch diese Ergebnisse auf "Western Peninsulas'-Potenzial hin, Herberge einer ebenso hochgradigen Goldlagerstättezu sein wie "Valentines' andere phänomenalen Fünf.





https://www.youtube.com/watch?v=SuMihPJTRCA

Fazit: Neue Horizonte entdecken: bombastisches Ressourcen-Erweiterungs-Potenzial im Blick!

Nur sehr selten sieht man ein Unternehmen so entschlossen voranschreiten wie Calibre Mining (WKN: A2N8JP). Mit dem diesjährigen Explorationsprogramm werden einmal mehr neue Maßstäbe gesetzt und höchstwahrscheinlich grenzenloses Potenzial des legendären "Valentine'-Projekts freigesetz

Allein ein Blick auf die kurzfristigen Pläne genügt, um das Herz eines jeden Bergbaufans höherschlagen zu lassen. Bei Calibre spricht man nicht nur von Erfolgen, sondern man führt sie herbei! Und das kurz-, mittel- und langfristig! Die Werkzeuge dafür sind allemal vorhanden und allzeit bereit: ein TOP-Management, TOP-Geologen, hervorragende Geophysikalische Daten, gezielte Bohrungen, Bodenproben und Schürfungen, warten nur darauf, das verborgene Gold in der Erde aufzuzeigen.

Alle Augen richten sich auf vielversprechende neue Ziele, wobei die Liste so faszinierend wie inspirierend ist. Von dem südwestlichen Rand der "Leprechaun'-Grube bis zu den unerforschten Gebieten von "Frank' und "Western Peninsula' strebt das Unternehmen nach den Schätzen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Aber dennoch entgehen auch bekannte Ziele nicht der Aufmerksamkeit! Unterhalb der Gruben "Marathon', "Berry' und "Leprechaun' liegen nämlich ebenfalls Schätze verborgen, die ebenfalls darauf warten, das Tageslicht zu erblicken. Die dortigen Goldsysteme eröffnen ein Universum voller Möglichkeiten, wie jüngste Bohrergebnisse mit atemberaubenden 150,27 g/t Au über 4,3 m unterhalb der "Marathon'-Grube eindrucksvoll belegen.

Die Kombination aus neuen Entdeckungen, aufregenden Oberflächenanomalien und hochgradigen Explorationsergebnissen ist ein Beweis für das unerschöpfliche Potenzial von Calibre Mining (WKN: A2N8JP). Ein Potenzial, dass das Team mit jeder Faser unseres Seins erkunden wird - nicht nur in diesem Jahr, sondern auch weit darüber hinaus. Dieses Unternehmen ist fest entschlossen, jeden Stein umzudrehen, um das Beste für seine Investoren, Partner und die Gemeinschaft zu erreichen! Schließen Sie sich mit einem Investment in Calibre Mining (WKN: A2N8JP) an eine Erfolgsgeschichte an, deren Möglichkeiten schier grenzenlos zu sein scheinen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Calibre Mining, Heraeus, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Calibre Mining, Intro-Bild: stock.adobe.com

