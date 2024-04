Die Abläufe in einem Computer nachzuvollziehen ist gar nicht so einfach. Doch ein Team von kreativen Köpfen hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Abläufe nur mit fallenden Dominosteinen zu erklären. Insgesamt 10.000 Dominos: So viele benötigt das Team rund um Matt Parker, um die grundlegenden Funktionen eines Computers zu erklären. Im folgenden Video bauen die Domino-Expert:innen besagtes Computermodell auf und zeigen, wie es einfache Rechenaufgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...