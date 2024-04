Kalenderwoche 16 (15.04. - 19.04.2024) am KMU-Anleihemarkt - mit der NEON EQUITY AG beschließt das nächste Unternehmen die Emission einer Anleihe (ISIN DE000A383C76). Der neue Bond soll ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und eine jährlich von 10,00% haben. Das öffentliche Angebot ist ab Anfang Mai vorgesehen, die Anleihe-Mittel sollen vor allem zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios von NEON EQUITY verwendet werden. Die Karlsberg Brauerei GmbH hat unterdessen ihre Anleihe-Emission in dieser Woche äußerst erfolgreich mit einem aufgestockten Platzierungsvolumen von 55 Mio. Euro vorzeitig beendet (Zielvolumen waren 50 Mio. Euro). Der finale Kupon des deutlich überzeichneten Nordic Bonds (ISIN: NO0013168005) wurde auf 6,00% p.a. und somit am unteren Ende der Zinsspanne festgelegt. Karlsberg kündigte zudem an, die ausstehenden Stücke der Anleihe 2020/25 vorzeitig zurückzuzahlen.

Projektentwickler ABO Wind AG bietet noch bis zum 02. Mai einen Green Bond (ISIN: DE000A3829F5) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro an. Der Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. liegen. "Wir werden die Mittel aus der Anleihe nutzen, um Wind-, Solar- und Batterieparks zu entwickeln und zu errichten. Das ist unser Kerngeschäft. Immer häufiger setzen wir Erneuerbare-Energie-Parks um, die mehrere dieser Technologien nutzen. Seit 28 Jahren sind wir als Entwickler Erneuerbarer-Energie-Projekte erfolgreich tätig - in aktuell 16 Ländern. Wir haben nun erstmals ein Rahmenwerk für Grüne Anleihen erarbeitet - auf Englisch: "Green Bond Framework". Auf Grundlage der Green ...

