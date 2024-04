Altria ist an der Börse zum Ladenhüter geworden. Die Aktie des Dividendengiganten notiert seit einer Ewigkeit seitwärts. So machen Anleger dennoch Kasse.Die Altria-Aktie war lange Zeit der Renner an der Börse, doch der Ruhm ist verglüht. Nachvollziehbar, greifen immer weniger Menschen doch zu Zigaretten. Aber Altria hat immer noch einen großen Trumpf: die Dividendenrendite von aktuell über neun Prozent. Altria ist hier unfassbar verlässlich, hat das Unternehmen die Dividende doch 54 Jahre hintereinander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...