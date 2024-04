Digitales Gold, Zahlungsmittel, NFTs - bei der primären Nutzung der digitalen Leitwährung scheiden sich die Geister. Wofür kann man Bitcoin sinnvoll verwenden und was ist nur Wunschdenken?Das nahende Bitcoin-Halving Ende der Woche rückt angesichts der Kursentwicklung in der vergangenen Woche sowie der bevorstehenden technischen Updates beim Kryptoleitwolf immer mehr in den Hintergrund.

Den vollständigen Artikel lesen ...