Das amerikanische Biotechnologieunternehmen Biogen Inc. steht kurz vor der Verkündigung seiner Quartalszahlen für das erste Quartal 2024 am 24. April. Analysten prognostizieren aufgrund erhöhten Wettbewerbsdrucks im Markt für Multiple-Sklerose(MS)-Medikamente einen Rückgang der Verkaufszahlen. Besonders die Umsätze der MS-Medikamente Tecfidera und Tysabri könnten von generischen Konkurrenten und Preisdruck beeinträchtigt worden sein. Etwaige Einbußen bei Vumerity durch Preiskämpfe und die Marktverkleinerung im oralen Segment in den USA verstärken die Ungewissheit. Im Gegensatz dazu wird ein moderates Wachstum des Spinraza-Umsatzes, eines Medikaments gegen spinale Muskelatrophie, erwartet, obwohl auch hier Preiskonkurrenz in Europa ein Faktor ist. Die Aufmerksamkeit der Investoren liegt zudem auf den Verkaufszahlen der neu eingeführten Medikamente Skyclarys und Qalsody [...]

