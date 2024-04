Nach ihrem dramatischen Kurssturz in den letzten Tagen zeichnete sich am Donnerstag ein Hoffnungsschimmer für die Varta (WKN: A0TGJ5) am Horizont ab. Sie legte um +11% zu. Doch am Freitag war es mit der Hoffnung schon wieder vorbei. Das Papier des Batterieherstellers fiel abermals um -3%. Darf man sich überhaupt noch Hoffnung machen? Varta vorgestellt Varta ist ein deutscher Batteriehersteller, der aus den drei Tochterunternehmen Varta Microbattery ...

