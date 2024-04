Nike, ein weltweit führender Sportartikelhersteller, steht vor erheblichen Umstrukturierungen am Hauptsitz in Oregon, wo rund 740 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Kostensenkungsinitiative, mit der das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 insgesamt 2 Milliarden US-Dollar einsparen möchte. Trotz der Kürzungen zeigten sich die Aktien des Unternehmens nach Börsenschluss leicht verbessert, obwohl sie im Laufe des Jahres bereits um nahezu 13% gefallen waren. Von dieser Entscheidung betroffen ist ein Teil der globalen Belegschaft, die zum Stichtag 31. Mai 2023 etwa 83.700 Mitarbeiter zählte. Angesichts unsicherer Nachfrageaussichten im Marktumfeld greifen derzeit mehrere Unternehmen in den USA und Kanada zu ähnlichen Maßnahmen. Nike selbst hat bereits im Dezember Einsparungen angekündigt und im Februar bekannt gegeben, [...]

