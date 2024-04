© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Wie ist Erfolgsinvestor Warren Buffett derzeit mit Berkshire Hathaway positioniert und welche Fonds investieren eigentlich ähnlich? Diese Fragen beantworten wir Ihnen in diesem Artikel.Warren Buffett zählt langfristig zu den erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Allein mit Berkshire Hathaway konnte er seit 1964 eine Durchschnittsrendite von 19,8 Prozent oder insgesamt 4.384.748 Prozent erzielen. Wer damals nur 10.000 US-Dollar in die Aktie investierte, besaß Ende 2023 ein Vermögen von 438.484.800 US-Dollar. Der S&P 500-Index legte im gleichen Zeitraum nur durchschnittlich 10,2 Prozent und insgesamt 31.223 Prozent zu. Wie Warren Buffett dieser große Erfolg gelang, zeigt ein Blick in das …