Meta Platforms integriert den eigenen KI-Chatbot bei Instagram und WhatsApp. Die Meta AI ähnelt ChatGPT von OpenAI. Ob sie qualitativ der große Wurf ist, lässt sich aktuell nicht sagen. Meta hat aber definitiv die finanziellen Ressourcen, um sein Produkt zu einem echten Konkurrenten zu entwickeln. Was die Monetarisierung des riesigen Nutzerstamms auf den diversen Plattformen betrifft, hat Meta einen entscheidenden Vorteil. Man hat über Instagram, WhatsApp, Facebook etc. bereits Zugang zu mehr als 3 Mrd. Nutzern. ChatGPT kommt "nur" auf rd. 100 Mio., die aber in beachtlich kurzer Zeit aufgebaut wurden.



Meta AI ist das ideale Tool, um die Nutzerbasis von Instagram, WhatsApp und Co zu monetarisieren. Für die aktuelle und leistungsfähigste Version von ChatGPT sind Abogebühren von 20 $ pro Monat zu zahlen. Fällt der Test in Indien entsprechend positiv aus, kann man davon ausgehen, dass für die Meta AI ähnliche Größenordnungen aufgerufen werden. 240 $ pro Jahr und User entsprechen 720 Mrd. $ Umsatzpotenzial. Anders ausgedrückt: Jedes Prozent der Userbasis mit Meta AI monetarisiert entspricht 7,2 Mrd. $, die sich wiederum direkt in der GuV wiederfinden. Mit einem Prozent Akzeptanz würde man den Gewinn um ca. 10 % steigern. Eine verlockende Option.



