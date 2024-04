In einer Woche, in der sich Gold und Silber recht einheitlich entwickelt und die Woche positiv abgeschlossen haben, zeigt sich ein klares Bild der aktuellen Marktlage. Gold schloss bei 2390 US-Dollar und erzielte damit ein Wochenplus von 2,0 %, während Silber mit 28,66 US-Dollar um 2,6 % zulegte. Diese Entwicklungen bringen das Monatsresultat auf ein Plus von 7,0 % bei Gold und sogar 14,8 % bei Silber. In der folgenden Analyse werden wir diese Zahlen genauer betrachten und die dahinterstehenden Ursachen sowie die möglichen zukünftigen Entwicklungen ...

