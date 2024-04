© Foto: ShutterOK - iStock



Rio Tinto verdoppelt die Dividende in guten Jahren, nur um sie in schlechten dann wieder zu halbieren. Wer aber dabei bleibt, kann sich über eine beeindruckende Rendite freuen.Rio Tinto, unser heutiger Kandidat im Dividenden-Radar von wallstreetONLINE, bietet zwar nicht die Verlässlichkeit eines Dividenden-Königs wie Altria, kann sich mit einer Ausschüttungsrendite von 6,5 Prozent aber durchaus sehen lassen. Das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr einen freien Cashflow in Milliardenhöhe. Dieses Geld nutzt es dann, um seine Aktionäre mit Dividendenzahlungen zu belohnen. Und obwohl sich die Höhe der Dividende in Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen regelmäßig ändern kann, liegen die mit den …