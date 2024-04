Krypto News: Dogeverse knackt die 8 Millionen Dollar Marke - Jetzt kaufen?

Es herrscht wieder Goldgräberstimmung am Kryptomarkt. Nachdem das Bitcoin Halving heute vollzogen wurde, erwarten Experten eine Kursrallye in den nächsten anderthalb Jahren. Dabei soll nicht nur der Bitcoin-Kurs weit über die Marke von 100.000 Dollar steigen, sondern auch die meisten Altcoins profitieren. Meme Coins spielen in diesem Bullrun wieder eine entscheidende Rolle, wie das erste Quartal bereits gezeigt hat und während Dogecoin der erste 100 Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte, könnten Anleger beim neuen Dogeverse noch Renditen von bis zu 10.000 % erzielen. Inzwischen hat der Coin die 8 Millionen Dollar Marke geknackt.

8 Millionen Dollar in 2 Wochen

Meme Coins können Kleinanleger zu Millionären machen. Das ist längst keine Theorie mehr, sondern in den letzten Monaten bereits häufig passiert. Natürlich gibt es auch viele Scamer, weshalb das Risiko hier deutlich höher ist als bei anderen Kryptowährungen, aber das scheint Anleger nicht davon abzuhalten, die Token täglich für Milliarden von Dollar zu handeln. Nun kommt mit $DOGEVERSE ein neuer Meme Coin auf den Markt, bei dem Experten eine Kursexplosion erwarten. Innerhalb kürzester Zeit wurden bereits Token im Wert von mehr als 8 Millionen Dollar umgesetzt.

Jetzt Dogeverse Website besuchen.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Derzeit ist $DOGEEVERSE noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Anleger noch den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt, der anschließend noch deutlich höher ausfallen kann.

Multi Chain Launch

Dogeverse unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Meme Coins. Einer der wichtigsten Punkte, bei dem schnell klar wird, dass es sich hier um ein großes Projekt handelt, das das Potenzial zum Milliarden Dollar Coin hat, ist die Tatsache, dass der Coin auf sämtlichen relevanten Blockchains gelauncht wird. Schon jetzt ist $DOGEVERSE auf Ethereum, BSC, Polygon, Base und Avalanche erhältlich.

(Multi Chain Launch - Quelle: Dogeverse Website)

Auch auf Solana soll der Coin bald verfügbar sein. Damit wird nicht nur ein breites Publikum angesprochen, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird, auch die Absichten der Entwickler, den Coin nicht sofort nach dem Launch wieder fallen zu lassen, wird dadurch klar, wenn auf so vielen Blockchains Liquidität bereitgestellt wird.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Staking-Funktion

Dogeverse hebt sich auch mit einer besonderen Staking-Funktion von anderen Meme Coins ab. Die APY (jährliche Rendite) ist hier nicht fix vorgegeben, sondern wird dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet. Das bedeutet, dass die APY vor allem am Anfang noch hoch ist, wenn noch weniger Token im Staking Pool sind und man sich die Belohnung nicht mit vielen teilen muss. Aber auch langfristig kann sich die Staking-Rendite im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an ein Teil des gesamten Tokenangebots für Staking-Renditen reserviert wurde.

($DOGEVERSE Staking-Übersicht: Quelle: Dogeverse Website)

Die hohe APY hat dazu geführt, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, da Anleger derzeit noch 130 % Rendite für das Staken erhalten. Insgesamt sind schon über 12 Milliarden Token im Staking Pool gebunden und da diese beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden können, sondern für mindestens eine Woche gesperrt bleiben, gehen Analysten davon aus, dass es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Da der Vorverkauf innerhalb von 2 Wochen mehr als 8 Millionen Dollar eingebracht hat, könnte sich das Zeitfenster für Investoren, schon vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen, schon bald schließen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.