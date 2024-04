Tianjin, China (ots/PRNewswire) -Am 20. April 2024 wurde der Weltkongress für Verbrennungsmotoren in Tianjin, China, feierlich eröffnet, und am Veranstaltungsort wurden die neuesten technologischen Errungenschaften der Branche bekannt gegeben - der weltweit erste Dieselmotor mit einem thermischen Wirkungsgrad von 53,09 %, entwickelt von Weichai Power. Der TÜV SÜD, ein international anerkanntes Prüfinstitut, und das China Automobiltechnik-Forschungszentrum, ein professionelles Prüfinstitut für Verbrennungsmotoren in China, stellten Produktprüfberichte bzw. Prüfzertifikate für Weichai Power aus und markierten damit, dass der wirtschaftliche Schlüsselindex des thermischen Wirkungsgrads von Dieselmotoren erneut den Weltrekord gebrochen hat.Seit dem Aufkommen des Dieselmotors vor 127 Jahren streben die Wissenschaftler und Techniker weltweit nach der Verbesserung des thermischen Wirkungsgrads als lebenslangem Traum, es handelt sich um ein äußerst komplexes System-Engineering, aber auch um die umfassende Stärke der Verbrennungsmotoren eines Landes zu messen. Für eine lange Zeit, die kontinuierliche Verbesserung der thermischen Effizienz von Dieselmotoren hat sich zu einem internationalen Problem.Schon seit 2015 hat Weichai Power ein Forschungsteam für Motoren mit hohem Wärmewirkungsgrad aufgebaut, das sich aus Hunderten von jungen Ärzten und Tausenden von Ingenieuren zusammensetzt und die besten Köpfe aus dem In- und Ausland sowie Forschungspartner aus der Industrie und den Universitäten zusammenbringt, um technische Forschung zu betreiben und die Grenzen immer wieder neu zu definieren. Am 16. September 2020 brachte Weichai Power zum ersten Mal einen Dieselmotor mit einem thermischen Wirkungsgrad von 50,23 % auf den Markt. Am 8. Januar 2022 wurde der Wärmewirkungsgrad erneut auf 51,09 % erhöht; am 20. November 2022 wurde er erneut auf 52,28 % angehoben, um zum dritten Mal die Grenze zu überschreiten und die technologische Verbesserung der weltweiten Verbrennungsmotorenindustrie anzuführen.Vor diesem Hintergrund hat das wissenschaftliche Forschungsteam von Weichai Power nach mehr als 500 Tagen konzentrierter Bemühungen vier Schlüsseltechnologien durchgesetzt, darunter die Hochexpansions-Verbrennungstechnologie, die Mischstrom-Druckbeaufschlagungstechnologie, die hocheffiziente Kraftstoffeinspritzungstechnologie und die Technologie zur Verringerung des Widerstands und der Reibung, die sich auf die vier Hauptsysteme Verbrennung, Luft, Kraftstoff und Reibung beziehen, und sich mit einer Steigerung von jeweils 0,1 % nach vorne gekämpft, wodurch zum ersten Mal in der Welt die 53 %-Marke überschritten wurde. Das ist so, als würde man einen 100-Meter-Lauf in weniger als neun Sekunden absolvieren. Während des Forschungs- und Entwicklungsprozesses wurden 176 Erfindungspatente und 68 Gebrauchsmusterpatente genehmigt.Van Ward, CEO von TÜV SÜD North Asia, gratulierte Weichai per Videobotschaft. Er sagte, dass dieser Erfolg auf globaler Ebene weit voraus ist und nicht nur die Stärke von Weichais wissenschaftlicher Forschung widerspiegelt, sondern auch die technische Stärke von Weichai in der Verbrennungsmotorenindustrie zeigt. Wir versprechen uns von dieser technologischen Errungenschaft einen Beitrag zur Verwirklichung des chinesischen Ziels einer kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Entwicklung sowie zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Industrie, zur Energieeinsparung und zur Emissionsreduzierung.Angeblich ist die Wirtschaftlichkeit eines Dieselmotors mit einem thermischen Wirkungsgrad von 53 % im Vergleich zu 45 % bis 46 % bei der derzeitigen Anzahl von Dieselmotoren in China um etwa 14 % verbessert, wodurch etwa 31 Millionen Tonnen Kraftstoff pro Jahr eingespart und die Kohlenstoffemissionen um 97 Millionen Tonnen verringert werden können. Bei einer Fahrleistung von 250.000 Kilometern pro Jahr kann ein schwerer Traktor etwa 12.000 Liter Diesel pro Jahr einsparen, und bei einem derzeitigen Marktpreis von 7,8 CNY pro Liter kann der Besitzer etwa 98.000 CNY pro Jahr sparen. Neben dem Transportbereich werden die technologischen Errungenschaften in Zukunft auch in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten, Schiffen, Energieerzeugungsanlagen und anderen Bereichen Anwendung finden und einen neuen Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leisten.Tan Xuguang, stellvertretender Vorsitzender der Chinesischen Gesellschaft für Verbrennungsmotoren, Direktor des Nationalen Schlüssellabors für Verbrennungsmotoren und Stromversorgungssysteme und Vorsitzender von Weichai Power, sagte, dass Weichai Power den Weltrekord für den thermischen Wirkungsgrad von Dieselmotoren viermal infolge gebrochen habe, was der Weisheit der Weichai-Ingenieure zu verdanken sei, die fast 4.000 Tage und Nächte daran gearbeitet hätten, und der offenen Zusammenarbeit mit den besten Universitäten und Forschungsinstituten der Welt sowie die synergetische Innovation mit der globalen industriellen Lieferkette. 