Für LEG Immobilien-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. So ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 2,19 Prozent. Mit Rücksetzern beendete das Wertpapier insgesamt ein der fünf Handelstage. Den höchsten Tagesverlust musste LEG Immobilien dabei am Montag hinnehmen mit einem Minus von 0,84 Prozent. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen? Durch diesen Abverkauf ist die Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...