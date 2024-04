Bitcoin Runes: So profitieren Sie wirklich von dem Potenzial

Nachdem am heutigen Tage mit dem Bitcoin Halving auch das Runes Protocol gelauncht wurde, haben Analysten viele neue Coins und steile Kursentwicklungen erwartet. Allerdings zeichnet sich am Markt dennoch eine sehr erschreckende Entwicklung ab. Im folgenden Beitrag haben wir uns auf Entdeckungsreise in das Reich der Bitcoin Runes begeben. Dabei erstellen wir nicht nur einen eigenen Runes Token, sondern berichten auch, wie sich der Markt entwickelt hat. Wie Sie von diesem als Coin-Entwickler und als Investoren profitieren können, erfahren Sie hier.

Start eines eigenen Bitcoin Runes Token

Bevor wir mit einem Coin starten können, benötigen wir ein Konzept. Wir haben uns zu Versuchszwecken den Bitcoin Runes Token "Crypto Index Coins" überlegt.

Denn der Kryptomarkt bietet unterschiedlichste Sektorenmit einer Vielzahl von Token. Für Anleger entstehen neben dem Research größere Mühen, wenn sie Coins über verschiedene Kryptobörsen, Chains und Wallets erwerben und verwalten müssen.

Genau an dieser Stelle können die "Crypto Index Coins" ansetzen. Für jeden Sektor könnten, wie für ETFs, Verbunds-Coins als Anlagevehikel geschaffen werden, welche ein schnelles, einfaches, sicheres, günstiges und diversifiziertes investieren ermöglichen. Idealerweise sind diese auch an der Börse notiert und die Coins repräsentieren eine tokenisierte Variante.

Durch eine Kombination aus Due Diligence und dezentraler Organisation könnten neue Assets in die Verbunds-Coins aufgenommen und Rebalancings durchgeführt werden. Es gibt jede Menge kompetitive Kryptosektoren wie Layer-1s und Layer-2s, sodass eine breite Diversifikation Risiken streut und mehr Chancen auf überdurchschnittliche Renditen ermöglicht.

In diesem Falle würde "Crypto Index Coins" ein DAO-Token sein, welcher die Gebühreneinnahmen der Indizes an seine Tokeninhaber über die Staking-Pools emittiert. Somit erhalten die Inhaber Stimmrechte für die weitere Entwicklung des Projekts und die Verwendung der Finanzmittel. Zu Beginn würden die Abstimmungen über Social Media durchgeführt werden.

Crypto Index Coins hat jedoch bisher noch nichts von all dem zu bieten und somit handelt es sich lediglich um einen Memecoin, der erstmal nur zum Spaß erfunden wurde. Sie können ihn zwar kaufen, dennoch sind damit keinerlei Renditeversprechen oder sonstige Leistungen zu erwarten.

Mit Ihrer Hilfe und der vereinten Macht der Gemeinschaft könnte "Crypto Index Coins" dennoch von einer Vision zur Realität werden. Alles Weitere über die Entwicklung des Projekts erfahren Sie in dieser Telegram-Gruppe: t.me/cryptoindexcoins.

So beginnen Sie Ihren ersten Bitcoin Runes Token

Sollten Sie auch einen eigenen Coin planen, um möglichst frühzeitig von dem neuen Runes Tokenstandard auf Bitcoin profitieren zu wollen, finden Sie im Folgenden eine Anleitung mit den nötigen Schritten und was Sie sonst noch beachten müssen.

1. Auswahl der Etching-Plattform

Zunächst einmal suchen Sie sich eine Plattform für das Etching (Ätzen) aus. Zur Verfügung stehen Ihnen dabei unter anderem UniSat und die Kryptobörse OKX. Öffnen Sie die Website und verbinden Sie anschließend eine Bitcoin-Wallet mit dieser. Auf UniSat steht Ihnen dafür eine große Anzahl bereit, wie Xverse, Leather Wallet und viele mehr. Bestätigen Sie dann die Verbindung mit dieser, um bereit für den nächsten Schritt zu sein.

2. Details des Bitcoin Runes Token bestimmen

Nun öffnen Sie über das Menü am oberen Bildschirmrand die Funktion für die Runes Inscriptions. Dort geben Sie den Namen der Token ein, welcher sich aus drei Silben zusammensetzt. Optional kann auch ein Symbol ausgewählt werden, wobei nur einzelne Buchstaben oder Zahlen möglich sind. Bedauerlicherweise können keine weiteren Metadaten wie Beschreibung, Bild und Ähnliches angegeben werden, wie es bei anderen Chains möglich ist.

Danach wählen Sie unter "Amount" die Anzahl von geschürften Coins pro Mint und mit "Cap" wie viele Mints es geben soll aus. Somit können Sie auch die Gesamtversorgung bestimmen. In unserem Beispiel haben wir uns für 10.000 Coins und 1.000 Mints entschieden, was 10.000.000 Crypto Index Coins entspricht.

3. Premine der Runes festlegen

Ebenso haben Sie die Möglichkeit, dass Sie eine bestimmte Menge der Coins vorschürfen. Somit erhalten Sie die Anzahl der Runes noch bevor die Token öffentlich verfügbar gemacht werden. Diese Coins können Sie beispielsweise für ein ICO (Initial Coin Offering), Entwickler, Team, Marketing, AirDrops und Ähnliches verwenden. In unserem Beispiel von Crypto Index Coins haben wir uns auf 10.000.000 festgelegt.

4. Etching überprüfen und neuen Runes Token ätzen

Nun sind Sie bereit für die Erstellung Ihres ersten Bitcoin Runes Token. Nachdem Sie mit "Next" auf den nächsten Bildschirm gelangt sind, geben Sie die Empfangsadresse ein, wobei aktuell noch nicht mehrere Adressen möglich sind. Über die Auswahl der Gebühren können Sie die Kosten reduzieren. Aufgrund der hohen Nachfrage sind aktuell mindestens 77,11 USD nötig.

Danach müssen Sie nur noch auf die Ausführung Ihrer Transaktion und den Erhalt der neu geätzten Bitcoin Runes warten. In diesem Falle zieht es sich aufgrund der hohen Nachfrage und der langsamen Transaktions-Variante schon mehrere Minuten in die Länge.

Neuartiges Bitcoin-Projekt bietet besondere Chance

Das Bitcoin-Ökosystem expandiert rasant und mit ihm auch die Projekte, welche auf diesem erstellt werden. Ein besonders gefragtes von ihnen ist 99Bitcoins, dass seit dem Start des Presales vor wenigen Tagen bereits fast 600.000 USD erzielt hat. Denn es verspricht mithilfe von Learn-to-Earn und einzigartigen Bildungsprogrammen für eine beispiellose Motivation und attraktive Belohnungen zu sorgen.

Unter anderem verwendet es dafür die Gamifizierung, welche sich förderlich auf Engagement und Durchhaltewillen auswirkt, sowie personalisierte Lernerfahrungen, sofortiges Feedback und mehr ermöglicht. Somit soll wesentlich moderneres und leichteres Lernen ermöglicht werden, als es mit traditionellen Lehrbüchern der Fall ist.

Das Projekt hat seine Wurzeln im Jahr 2013 und seitdem schon 709.000 YouTube-Abonnenten und 2.845.886 Kursteilnehmer erzielt. Schon jetzt hat eine Vielzahl von Krypto-Medien über das neuartige Projekt berichtet, zu denen Cointelegraph, Coindesk, Cryptonews und viele weitere zählen.

Neben dem Potenzial durch die Bitcoin-Blockchain ist dies auch der Grund für das zunehmende Interesse an 99Bitcoins. Noch für kurze Zeit können die Coins für einen Preis von 0,00101 USD erworben werden. Dabei sind für schnelle Anleger noch Buchgewinne durch Preiserhöhungen von 11,88 % und eine Staking-Rendite von 3.282 % möglich.

Fazit zu den Bitcoin Runes

Bisher befindet sich das Bitcoin Runes Protocol nach am Anfang und lediglich auf OKX können die Kursverläufe eingesehen werden. Von den Top 17 der angesagten Runes Token haben 15 Kursverluste von mindestens 24 % erlitten, viele sogar mehr als 50 und 95 %.

Lediglich "The Ticker is Elsa" konnte ein Plus von 77,76 % verzeichnet. Der Coins kommt auf einen Preis von 34,9861 Sats, was umgerechnet 0,021 EUR entspricht. Mit einem Handelsvolumen von 17,2384 BTC oder 1,04 Mio. EUR ist die Nachfrage jedoch noch sehr gering. Dabei erzielt "The Ticker is Elsa" eine Marktkapitalisierung von geringen 21,11 Mio. EUR.

Laut den Angaben von OKX machen die Bitcoin Runes Token bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,13 Mrd. USD aus, wobei allein "Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z" auf 5,97 Mrd. EUR zurückzuführen sind. Allerdings hat dieser schon 98,98 % seines Wertes verloren.

Aber auch der Token "Uncommon Goods" des Erfinders des Runes Protocols, Casey Rodarmor, hat sich enttäuschend entwickelt. Dieser kommt nach einem Kursverlust von 94,31 % auf eine Marktkapitalisierung von 7,073 BTC oder umgerechnet 427.120 EUR. Zudem lässt das Handelsvolumen von 2,7277 BTC oder 164.724 EUR zu wünschen übrig.

