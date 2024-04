BTC konnte seit seinem Tief Anfang 2023 mittlerweile schon um 292,71 % zulegen und deshalb stellt sich die Frage, ob man nun noch Bitcoin kaufen oder besser warten sollte. Um diese Frage zu beantworten, müssen jedoch unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden, die auch von der individuellen Situation abhängen. Ob Sie jetzt Bitcoin kaufen oder besser warten sollten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Bitcoin kaufen, aber mit welchem Investitionsziel?

Wenn Sie Bitcoin kaufen, sollten Sie sich zunächst mit ihren Investitionszielen auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang müssen Sie sich eine Reihe von Fragen beantworten.

Möchten Sie sich tiefer mit Kryptowährungen befassen und regelmäßig Zeit investieren oder suchen Sie nach einer möglichst passiven Anlagestrategie mit geringem Aufwand? Je nachdem können Sie zwischen schwierigem Daytrading und langfristigem Investieren entscheiden.

Allerdings müssen Sie dabei berücksichtigen, dass in Deutschland nur die Gewinne nach einer Haltefrist von mindestens 365 Tagen steuerfrei sind, sofern sie echte Bitcoin kaufen und nicht CFDs, Optionen, Futures oder ETFs.

Ebenso gilt es zu klären, welche Rendite Sie sich von einem Investment in Bitcoin versprechen. Sicherlich ist dieser zu Beginn besonders stark gestiegen und bietet langfristig ein großes Potenzial, dennoch haben die Kursanstiege mit jeder Rallye abgenommen.

Jetzt in neues BTC-Projekt investieren!

Bis zum nächsten Allzeithoch ist unter Berücksichtigung der Zunahme Rückgangsrate ein Kursplus von 128,11 % möglich und bei der durchschnittlichen Abnahme 189 %. Dies würde somit Kursen von rund 147.683 bis 187.104 USD entsprechen.

Suchen Sie hingegen die hohen Kursanstiege nach dem ersten Halving von 9.957 %, sollten Sie weniger Bitcoin kaufen, sondern vor allem die Altcoins mit einem höheren Renditepotenzial. Diese haben jedoch auch Nachteile, die Sie im folgenden Abschnitt besser verstehen.

Sollten Sie jedoch nur Bitcoin kaufen wollen, so erhalten Sie über Krypto-Lending-Anbieter wie Nexo noch zusätzliche Zinseinnahmen, wenn Sie diese als Kredite verleihen. Dabei liegt die Rendite bei Bitcoin derzeit bei maximal 7 % pro Jahr.

Jetzt Multi-Chain-Coin mit hohem Renditepotenzial entdecken!

Risikotoleranz beim Bitcoin kaufen

Vermutlich habe Sie es schon mitbekommen, dass es sich bei Kryptowährungen um eine besondere riskante Anlageklasse handelt. Mit anderen Worten gesagt, bedeutet dies jedoch auch, dass ebenso das Renditepotenzial größer ist. Denn je höher die Gefahren sind, umso höher fällt bei Investments tendenziell auch die Rendite aus, was wiederum die vielen Bitcoin-Millionäre erklärt.

Laut den Angaben von Statista beträgt die Volatilität und somit die Schwankungsbreite der Preise bis zu 30 %, wobei die Entwicklung für 7-Tageszeiträume gemessen wurde. Seit dem Jahr 2021 ist jedoch eine schrittweise Abnahme der Volatilität feststellbar. So betrug sie ab 2023 in der Spitze höchstens 18,6 %. Ebenso wurden tiefere Tiefs von 2,9 % gesehen, während es zuvor mindestens 10 % waren.

Jetzt in Zukunft von BTCFi investieren!

All dies spricht dafür, dass Bitcoin mit der zunehmenden Etablierung und höheren Marktkapitalisierung eine immer geringere Volatilität aufweist. Selbstverständlich sinkt somit auch das Renditepotenzial.

Aktuell müssen Sie dennoch selbst in einem Bullenmarkt immer wieder mit Korrekturen von 20 bis 40 % rechnen. Daher sollten Sie sich emotional gut darauf vorbereiten. Idealerweise achten Sie auf den Marktzyklus und nutzen solche Gelegenheiten, um günstiger nachzukaufen.

Timing beachten, wenn Sie Bitcoin kaufen

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Frage, ob Sie Bitcoin kaufen sollten, ist der Zeitrahmen. Der Markt unterteilt sich in Vierjahreszyklen, bei denen das Halving in der Vergangenheit die bullischste Phase von allen eingeleitet hat.

Dieses wurde erst heute, am 20. April, vollzogen. Dann dauerte es 366 bis 548 sowie durchschnittlich 480 Tage, bis das nächste Allzeithoch verzeichnet wurde. Dies entspricht der Zeit zwischen dem 13. August und dem 20. Oktober 2025.

Jetzt gefragten Coin nicht verpassen!

Bis Q2/Q3 2025 dürften wir uns nach dem Halving in der bullischsten Phase befinden. Nachdem Bitcoin in der Vergangenheit meist 3 Jahre gestiegen ist, folgt nach dem neuen Allzeithoch dann ein Bärenmarkt mit starken Abverkäufen von rund einem Jahr.

Bitcoin kaufen Sie idealerweise wie auch andere Vermögenswerte möglichst dann, wenn dieser günstig ist und die meisten Anleger Angst davor bekommen haben. Vorsichtiger werden sollten Sie hingegen, wenn die anderen gierig sind und Bitcoin schon überkauft ist. Noch bietet sich hingegen weiteres Steigerungspotenzial.

Finanzielle Lage sollte berücksichtigt werden, wenn Sie Bitcoin kaufen

Sofern Sie Bitcoin kaufen, sollten Sie nur so viel Geld nehmen, wie Sie sich leisten können zu verlieren. Berücksichtigen Sie hierfür Ihre Ein- und Ausgaben sowie einen Sicherheitspuffer. Zwar ist die Chance, dass Bitcoin verboten wird, zumindest aktuell sehr gering, dennoch gibt es wie bei anderen Vermögenswerten Restrisikos.

Zudem empfehlen viele Experten, dass Sie keinerlei Kredite für ein Investment aufzunehmen, insbesondere, wenn sie riskante Assets wie Bitcoin kaufen. Andererseits sind Hebel ein Instrument, welches sich Trader regelmäßig zunutze machen. Jedoch ist Bitcoin handeln praktisch schon wie ein Investment in den dreifach gehebelten Nasdaq 100, weshalb auch die Kursverläufe sehr ähnlich sind. Zudem verlieren viele Trader Geld.

Jetzt in neuen Coin auf Bitcoin investieren!

Bitcoin kaufen, aber diversifizieren

Eine der wichtigsten Börsenweisheiten ist, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen soll. Denn somit können einseitige Risiken vermieden und mehr Chancen genutzt werden. Daher sollten Sie nicht nur Bitcoin kaufen, sondern auch andere Kryptowährungen und Vermögenswerte mit in Ihr Portfolio aufnehmen. Dabei bieten sich Edelmetalle, Aktien, Anleihen, P2P-Kredite und mehr an.

Zudem können Sie ein paar renditestärkere Altcoins kaufen. Das meiste Steigerungspotenzial von diesen haben die Presales, welche in der Regel auch noch weitere Vorzüge wie Vorverkaufsboni, höhere Staking-Renditen und mehr beinhalten. Zudem können Sie die Coins somit schon vor den anderen Investoren erwerben, welche die Kurse an den Börsen in die Höhe getrieben haben.

Eine besonders interessante und vielversprechende Diversifikationsmöglichkeit ermöglicen Investments in das Bitcoin-Ökosystem, welches auch als BTCFi bekannt ist. Dabei entstehen täglich neue Coins auf der größten Blockchain, die von dessen hohen Etablierung und Sicherheit profitieren. Dies verleiht ihnen auch ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial.

Unter ihnen hat zuletzt 99Bitcoins eine steigende Beliebtheit erfahren. Denn es bietet eine besondere Web3-Bildungsplattform, welche mithilfe von Gamifizierung und Learn-to-Earn eine beispiellose Motivation, hohe Lernerfolge sowie lukrative Belohnungen in Kryptowährungen für die Absolvierung von Kursen verspricht.

Noch können Investoren die Coins im Vorverkaufsangebot für 0,00101 USD und somit 11,88 % unter dem ersten Listungspreis erwerben. Besonders interessant ist die zu Beginn hohe Staking-Rendite von 3.274 %, die frühe Anleger noch für kurze Zeit erhalten. Daher konnte der Presale rasant annähernd 600.000 USD erzielen.

Jetzt in 99Bitcoins investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.