Top Meme Coins April 2024: Übertrumpfen diese Kryptos Dogecoin?

Der April macht, was er will - dies gilt im Jahr 2024 auch am Kryptomarkt. In einem eigentlich historisch bullischen Monat, indem viele Trader auf eine Fortsetzung der positiven Saisonalität hofften, gab es deutliche Rücksetzer. Die Entwicklung war hochvolatil. Vor dem Bitcoin-Halving verlor der Bitcoin über 10.000 US-Dollar vom Rekordhoch. Nun stellt sich die Frage nach der weiteren Kursentwicklung.

Übergeordnet war 2024 zweifelsfrei das Jahr der Meme-Coins. Denn in der Top 100 sehen wir so viele Meme-Coins, wie schon lange nicht mehr. Weiterhin ist der Dogecoin auf Marktrang 8 das wertvollste Exemplar in diesem Marktsegment und weist aktuell eine Bewertung von über 22 Milliarden US-Dollar auf. Doch ist der Dogecoin wirklich einen näheren Blick wert oder sollten Anleger nun andere Projekte bevorzugen?

Werfen wir einen Blick auf die Dogecoin Prognose für den April 2024 und zwei Dogecoin-Alternativen, die jetzt mehr Potenzial haben könnten.

Dogecoin Prognose April 2024

Übergeordnet wirkt die Thematik rund um Dogecoin positiv. Denn mit einem Kursplus von rund 70 Prozent im Jahr 2024 zeigt der DOGE seine Lebensfähigkeit. Zuletzt gab es einen zweistelligen Rücksetzer in einer Woche. Vom Verlaufshoch oberhalb von 0,20 US-Dollar hat der Dogecoin sogar schon rund 30 Prozent an Wert abgegeben. Derartige Korrekturen sind auch in einem Bullenmarkt gewöhnlich und dürften Einstiegschancen bieten.

Der Verkaufsdruck hat nachgelassen, kurzfristig erleben wir eine Stabilisierung. Nun könnten starke Candlesticks für einen Einstieg genutzt werden, mit Absicherung unter dem letzten Verlaufstief, dessen Unterschreiten markttechnisch einen neuen untergeordneten Abwärtstrend etablieren würde. Etwas Abwarten scheint keine schlechte Wahl. Wer langfristig an Dogecoin und seine Adoption glaubt, könnte jedoch ebenfalls mit DCA-Strategien sukzessive in den Markt einsteigen. Der April dürfte weiter volatil verlaufen.

Dogecoin Alternativen: Sind DOGEVERSE & SLOTH besser?

Für risikofreudige Anleger gibt es kleinere und neuere Meme-Coins, die durchaus das Potenzial haben, Dogecoin - die Mutter aller Spaßwährungen - in der Performance zu übertreffen. Diese neuen Projekte bieten bei einer kleineren Marktbewertung und geringeren Marktkapitalisierung die Möglichkeit für höhere Renditen, allerdings auch bei gesteigertem Risiko. Solche Investments können besonders attraktiv sein, da sie bei erfolgreichem Trendaufbau exponentiell wachsende Gewinne versprechen. Meme-Coins gehen nämlich auch 2024 viral. Immer wieder pumpen kleinere Projekte auf den DEX um mehrere tausend Prozent.

Dogeverse

In dem aktuellen Marktumfeld zeichnet sich Dogeverse als besonders vielversprechender Kandidat ab, der relative Stärke auch an schwachen Markttagen offenbarte. Als erster Meme-Coin, der mehrere große Blockchains umspannt, erhöht Dogeverse die Liquidität und Zugänglichkeit. Das Multi-Chain-Feature ist zweifelsfrei der Unique Selling Point von Dogeverse.

Mit einer beeindruckenden Kapitalaufnahme von über 8 Millionen US-Dollar und einer starken Staking-Rendite von über 125 Prozent zielt Dogeverse auf langfristige Präsenz am Kryptomarkt ab, gestützt durch eine strategie Roadmap. Diese strategischen Schritte positionieren Dogeverse als attraktive Investitionsmöglichkeit. Denn das Team hat augenscheinlich viel mit dem Neuzugang im Doge-Universum vor.

Auf der Website heben die Entwickler hinter Dogeverse hervor, dass es der erste Doge-Meme-Token auf einem Multichain-Netzwerk ist, das Plattformen wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base einbindet. Damit dürften potenziell viele Investoren auf Dogeverse aufmerksam werden. Am 20. April, zeitgleich mit dem Bitcoin-Halving und dem Dogecoin-Day, wird der Preis im Presale erneut steigen. Wer sich für diese innovative Idee interessiert, sollte bald einen Blick auf Dogeverse werfen.

Slothana

Im April 2024 könnte Slothana - dieses Projekt ist ein neuer Meme-Coin auf der Solana-Blockchain - seine Marktchancen nutzen. Trotz der hochspekulativen und oft gesättigten Natur des Meme-Coin-Segments, zeichnet sich Slothana durch gezieltes Marketing und eine zunehmende Bekanntheit aus. Mit einem eingesammelten Kapital von über 10 Millionen US-Dollar und einer schnell wachsenden Community verzeichnet das Projekt deutliches Momentum. Slothana geht viral - wer noch günstig am Presale teilnehmen möchte, muss sich beeilen. Denn in rund 8 Tagen endet der Vorverkauf von SLOTH, so zeigt der Countdown auf der offiziellen Website.

Die Teilnahme am Slothana Presale erfolgt durch eine unkomplizierte "Send-to-Presale"-Methode, bei der Investoren SOL direkt an eine bestimmte Adresse senden, um Slothana-Tokens zu erhalten. Diese niedrigschwellige Investitionsoption könnte besonders im dynamischen Solana-Ökosystem, das für seine schnellen und kostengünstigen Transaktionen bekannt ist, eine rasche Adoption fördern. Solche Projekte wurden zuletzt zum regelrechten Hype.

Die stetig wachsende Community auf verschiedenen Social-Media-Plattformen deutet auf ein starkes Interesse und Vertrauen in das Projekt hin. Somit steht Slothana im April 2024 vor einem bullischen Handelsstart.

