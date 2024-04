Neue Mega-Märkte und revolutionäre Technologien: Künstliche Intelligenz verändert die Welt, wie wir sie kennen - und Tech-Giganten wie Microsoft und Co geben den Ton an. Doch ein unbekannteres Unternehmen etabliert sich aktuell still und heimlich als neuer KI-Stern.Während KI derzeit vorwiegend mit Themen wie dem Metaverse, autonomem Fahren oder Robotik in Verbindung gebracht wird, könnte sie zukünftig auch einen entscheidenden Einfluss auf weltpolitische Konflikte haben. Von autonomen Waffen bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...