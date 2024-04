DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vanadium: Schlüsselmaterial bei vielen Anwendungen - Energy Fuels, Vanadium Resources und thyssenkrupp

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/21.04.2024/08:30) - Das chemische Element mit dem Symbol V begegnet uns in den verschiedensten Bereichen, ohne dass wir es merken würden. Die Rede ist von Vanadium. Das bläulich schimmernde Übergangsmetall hat ein großes Potenzial - und er wächst immer weiter. Im Jahr 2021 wurde der Vanadiummarkt von Data Bridge Market Research auf 1,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Weltmarkt für Vanadium wird bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8% ansteigen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Vanadium in Branchen wie erneuerbare Energien, Stahlproduktion und Luft- und Raumfahrt angetrieben. Vanadium ist ein Schlüsselmaterial für hochfeste Stahllegierungen, Vanadium-Redox-Flow-Batterien und andere Anwendungen.

Die Annahme von Data Bridge Market Research kommt nicht von ungefähr. Vanadium ist vielseitig einsetzbar und bietet in den verschiedensten Branchen zahlreiche Chancen. Von der Stahlindustrie bis hin zum Gesundheitssektor. Und in vielen dieser Bereiche könnte die Nachfrage nach Vanadium weiter steigen. Der Vanadiummarkt bringt zahlreiche Treiber mit:

Boomende E-Mobilität Steigende Nachfrage nach Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VRFB) Enorme Nachfrage in der medizinischen Industrie Kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage in der Stahlindustrie Investitionen in die Produktion von künstlichem Vanadium

Energy Fuels (ISIN: CA2926717083) - führender Vanadium-Produzent in Nordamerika

Energy Fuels Inc. hat sich vor allem als Produzent von Uran einen Namen gemacht. Auf diesem Gebiet hat das Unternehmen eine führende Rolle auf dem US-Markt eingenommen. Was weniger bekannt ist: Energy Fuels gehört auch zu den bedeutendsten Vanadium-Produzenten in Nordamerika. Der Konzern, der in Alberta, Kanada, gegründet wurde, ist offenkundig breit aufgestellt. Derzeit weitet er den Abbau von Seltenen Erden weiter aus. Die Stellung auf dem Markt ist gut - wie auch an der Börse.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - eines der spannendsten Vanadium-Projekte

Mitten im legendären Bushveld-Komplex befindet sich eines der spannendsten Vanadium-Projekte der Welt. Die Rede ist vom Projekt Steelpoortdrift, welches sich in der südafrikanischen Provinz Limpopo befindet. In einem waschechten Rohstoff-Mekka. Die titanhaltige Magnetitlagerstätte Steelpoortdrift bringt das größte unerschlossene Vanadium-Vorkommen der Welt mit. Das australische Unternehmen hat bereits viele Genehmigungen eingeholt und Infrastruktur geschaffen. Die Mine befindet sich in der Nähe von bewährten Verarbeitungsanlagen, hat gute Eisenbahn- und Straßenanbindung und liegt in der Nähe eines Hafens. Die Lebensdauer der Vanadiummine liegt bei mehr als 25 Jahren. Eine Machbarkeitsstudie ergab einen Kapitalwert von 1,2 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Vanadium Resources könnte schon bald ein wichtiger Faktor rund um eine steigende Nachfrage von Vanadium sein - und von dieser profitieren. An der Börse ist das Unternehmen bereits angekommen. Vanadium Resources kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001) - spezialisiert sich auf Verarbeitung von Wertstoffen

Die thyssenkrupp AG hat sich über die letzten beiden Jahrzehnte zu einem diversifizierten Industriekonzern entwickelt, der weltweit tätig ist. Das deutsche Unternehmen hat sich dabei auf die Verarbeitung von Wertstoffen spezialisiert. Bei dieser spielt auch Vanadium eine Rolle. Bei thyssenkrupp wird das Übergangsmetall vor allem in Form des Ferro Vanadium Pulvers eingesetzt. Das 1999 gegründete Unternehmen ist in die Bereiche Materials Services, Steel Europe, Industrial Solutions, Components Technology und Elevator Technology unterteilt. In den jeweiligen Bereichen zeichnet sich thyssenkrupp mit einer innovativen Herangehensweise aus.

VanEck TM Rare Earth and Strategic Metals (ISIN: IE0002PG6CA6)

In diesem ETF spielt auch Vanadium eine Rolle - genau wie andere Rohstoffe, welche derzeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Unter den Top-Holdings befinden sich Glencore PLC (ISIN: JE00B4T3BW64) und Livent (ISIN: US53814L1089).

Der Vanadiummarkt bringt vieles mit

Die E-Mobilität, die Energiewende und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Vanadium stellt bei den derzeitigen Entwicklungen und den eigenen Voraussetzungen einen der spannendsten Rohstoffe unserer Zeit dar. Vanadium könnte daher auch die Börse beeinflussen.

--

Quellen: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vanadium-market https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/vanadium-redox-battery-market #: :text= Der%20Markt%20f%C3%BCr%20Vanadium%2DRedox,in%20den%20kommenden%20Jahren%20antreiben. https://www.marketscreener.com/quote/stock/CLEAN-ENERGY-FUELS-CORP-51467/news/ UBS-Initiates-Clean-Energy-Fuels-With-Buy-Rating-12-Price-Target-42547593/ https://www.thyssenkrupp-materials-trading.com/mat4u/en/raw-materials/raw-material-detail/120

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +496915325857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2024 02:30 ET (06:30 GMT)