* Rahmenbedingungen noch besser als zur Jahrtausendwende* Kurzsichtige Politik Amerikas fördert Goldkäufe* US-Börse hat wieder höchste Risikostufe erreicht

Liebe Leser,



Gold verhält sich seit einigen Wochen genau so, wie es für den Beginn einer großen Hausse typisch ist: Der Kurs steigt ohne größere Unterbrechung, und zahlreiche Journalisten und Analysten rätseln über den Grund oder Auslöser des starken Kursanstiegs und suchen händeringend nach Erklärungen.



So war es auch Anfang der 2000er Jahre, als ich erstmals in meiner Karriere als Börsianer zu strategischen Goldkäufen riet, weil auch damals alle Anzeichen für den Beginn einer großen Hausse vorhanden waren. Tatsächlich stieg der Goldpreis in den folgenden Jahren um fast 800%.

Den vollständigen Artikel lesen ...