© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Diese zehn in der kommenden Woche (KW17) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Vier der sieben sogenannten Magnificent Seven stellen in dieser Woche ihre Vierteljahresberichte vor, über 500 Unternehmen melden sich an der Wall Street insgesamt zu Wort - die US-Quartalssaison erreicht ihren Höhepunkt! Im wallstreetONLINE Earnings Preview werden daher nicht fünf, sondern gleich zehn besonders vielbeachtete Termine vorgestellt, aufgeteilt auf zwei Teile. Teil 1 mit den Tagen Montag bis Mittwoch lesen Sie hier, Teil 2 mit den Tagen Donnerstag und Freitag finden Sie unter diesem …