Das sind die wichtigsten Wirtschafts- und Börsentermine des Tages.Zum Auftakt der Woche, am Montag, den 22. April, stehen verschiedene Hauptversammlungen und Quartalsberichte an. Wichtige wirtschaftliche Ereignisse beinhalten Daten zur Industrieproduktion und den Erzeugerpreisen aus Polen sowie das Verbrauchervertrauen in Belgien und der Eurozone.TERMINE UNTERNEHMEN10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung11:00 DEU: Verband der Pfandbriefbanken, ...

