DJ VW-Beschäftigte in Chattanooga treten UAW bei

CHATANOOGA (Dow Jones)--Die Beschäftigten des Volkswagen-Werks in Chattanooga in Tennessee haben für den Beitritt zur Auto-Gewerkschaft UAW gestimmt. Dies gilt als historischer Sieg für die 89 Jahre alte Gewerkschaft, die bisher große Schwierigkeiten bei ihren Expanionsbemühungen in den Südstaaten hatte.

"Wir freuen uns darauf, Geschichte zu schreiben", so Kelcey Smith, der seit etwa einem Jahr in der Lackieranlage des VW-Werks arbeitet. "Die Menschen sind bereit für Veränderungen", sagte er.

In Chattanooga waren etwa 4.300 Produktionsarbeiter zur Stimmabgabe berechtigt. UAW-Vertreter und Beschäftigte hoffen, dass der Sieg nun Organisierungskampagnen bei mehr als einem Dutzend weiteren Autoherstellern mit nicht gewerkschaftlich organisierten Belegschaften in den USA auslöst, darunter Toyota Motor, Tesla, BMW und Kia.

Die Gewerkschaft versucht, ihre Verhandlungsposition in der Branche wieder zu stärken, nachdem die Detroiter Autohersteller Fabriken geschlossen und ihre US-Belegschaft verkleinert haben. Nächsten Monat werden etwa 5.000 Beschäftigte in einem Mercedes-Benz-Werk in der Nähe von Tuscaloosa über den Beitritt zur UAW entscheiden.

April 21, 2024 04:45 ET (08:45 GMT)

