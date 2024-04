Kursexplosion bei Kryptowährungen: Bonk steigt um 40 %

Während Anleger gestern noch nicht so richtig wussten, wie sie das Bitcoin Halving einordnen sollen und die Kurse von Bitcoin und den meisten Altcoins erstmal gefallen sind, zeigt sich heute ein ganz anderes Bild. Bitcoin hat die 65.000 Dollar Marke wieder überschritten und viele der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung liegen sogar zweistellig im Plus. Der Gewinner der letzten 24 Stunden ist ganz klar BONK, der um mehr als 40 % zugelegt hat.

Solana-Ökosystem wieder im Aufwind

Im Solana-Ökosystem kommt es wieder zu einer Kettenreaktion. Der SOL-Kurs hat die 150 Dollar Marke wieder überschritten und das treibt auch die meisten großen Coins, die auf der Highspeed Blockchain basieren, an. Die Jupiter Exchange (JUP) hat in den letzten 24 Stunden um mehr als 12 % zugelegt, genauso wie Dogwifhat (WIF) und die höchsten Gewinne konnten Anleger bei BONK erzielen, wenn sie erst gestern eingestiegen sind.

(BONK Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Meme Coins boomen

Nicht nur Coins aus dem Solana-Ökosystem gehören zu den Gewinnern des Tages, auch Meme Coins sind vorne dabei, wie das in den letzten Wochen schon so oft zu beobachten war. Steigt der Bitcoin-Kurs, legen die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung meist im zweistelligen Prozentbereich zu. Allerdings müssen Anleger hier mit einer noch höheren Volatilität zurechtkommen, da die Token bei fallenden Bitcoin-Preisen auch schnell 30 - 50 % verlieren können.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Die vier Kryptowährungen, die in den letzten 24 Stunden unter den Top 100 die höchsten Gewinne eingebracht haben, sind Meme Coins. Neben BONK hat auch FLOKI um knapp 25 % zugelegt, während PEPE und Shiba Inu (SHIB) mit fast 20 % im Plus liegen. Die bullishe Stimmung wirkt sich auch auf neue Meme Coins wie Dogeverse aus. Hier kennen Anleger kein Halten mehr, da Analysten erwarten, dass der Coin schon bald um das 20- bis 50-fache steigen könnte.

Dogeverse steuert auf 9 Millionen Dollar zu

$DOGEVERSE ist ein neuer Meme Coin, der im Gegensatz zu BONK nicht nur auf die Solana Blockchain setzt. Hier zeigen die Entwickler mit einem Multi Chain Launch von Anfang an, dass sie große Pläne für $DOGEVERSE haben. Seit knapp 3 Wochen ist der Coin nun im Vorverkauf erhältlich und steuert bereits auf die 9 Millionen Dollar Marke zu, sodass die Vorverkaufsphase schon bald wieder enden dürfte. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

$DOGEVERSE spricht durch seinen Multi Chain Launch ein breites Publikum an und die hohe Nachfrage in den ersten Tagen deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Coin handeln könnte, der das Potenzial hat, die Milliarden Dollar Marke zu knacken. $DOGEVERSE ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die Anlegern eine überdurchschnittlich hohe APY (jährliche Rendite) einbringt, was dazu geführt hat, dass bereits der Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde. Dadurch wird das Angebot zusätzlich verknappt, sodass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

