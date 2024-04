128.9% Upside-Potenzial: Vizsla Silver: Der Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnt sich

Anzeige / Werbung

in Zeiten von Finanzkrisen dürften sich Anleger immergrünen Rohstoffen wie Gold und Silber zuwenden. Aus diesem Grund haben Silberaktien ein umgekehrtes Verhältnis zur Aktienmarktentwicklung. Und da Silber viel günstiger ist als Gold, könnten Sie durch Silberaktien einen weitaus größeren Teil Ihres Vermögens schützen.

Wir möchten Ihnen heute ein Update geben zu Vizsla Silver, dem aufstrebenden Bergbauunternehmen mit Sitz in Mexiko, das sich auf den Abbau von Silber spezialisiert hat.

Vizsla Silver wurde erst im Jahr 2018 gegründet und ist ein gut kapitalisiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberlagerstätten spezialisiert hat.

Michael Konnert, der Gründer und CEO von Vizsla Silver, ist seit seiner Jugend fasziniert vom Bergbau und hat eine Leidenschaft für die Branche entwickelt. Sein langjähriges Interesse und seine Erfahrung haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen schnell gewachsen ist und mittlerweile eine führende Position in der Silberindustrie Mexikos einnimmt.

Der CEO zeigte sich optimistisch im Interview mit Jochen Staiger von CommodityTV, was die Zukunft des Unternehmens angeht.

Er spricht über die Finanzierung, die Vision, die Ergebnisse und den Weg des Unternehmens bis hin zur Produktion. Er hebt die mächtigen und hochgradigen Strukturen beim Silber-Gold-Projekt Panuco, und das Potenzial, ein bedeutender Silberproduzent zu werden, hervor. Konnert spricht auch über die Ausgliederung der Lizenzgebühren und ihre Vorteile für die Aktionäre. Er teilt seine Ansichten über den Silbermarkt und die Bedeutung des Bergbaus in Mexiko.

Vizsla Silver hat in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat sich erfolgreich eine bedeutende Finanzierung in Höhe von 34,5 Millionen US-Dollar gesichert, um die Entwicklung des Silber-Gold-Projekts Panuco voranzutreiben.

Der Weg zur Produktion

Ein wichtiger Meilenstein für Vizsla Silver ist die Vorbereitung auf die Produktion. Das Unternehmen hat bereits positive Explorations- und Bohrergebnisse erzielt und plant, noch in diesem Jahr mit der Testförderung zu beginnen. Diese Testförderung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Rentabilität und Machbarkeit des Bergbauprojekts zu bewerten, bevor es in die vollständige Produktion übergeht.

Das Silber-Gold-Projekt Panuco ist kein einzelnes Bergbauprojekt, sondern Teil eines größeren Silbergürtels in Mexiko.

Panuco mit bemerkenswerter Infrastruktur

Das Projekt verfügt über eine bemerkenswerte Infrastruktur, darunter Schienen, einen Hafen und Autobahnen, die eine effiziente Logistik und den Transport von Ressourcen ermöglichen. Zudem gibt es eine Hochspannungsleitung, die parallel verläuft und eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.

Bildquelle

Die langjährige Bergbautradition der Gemeinden und die qualifizierten Arbeitskräfte in der Region sind weitere Vorteile, die Vizsla Silver bei der Entwicklung und dem Betrieb des Bergbauprojekts unterstützen.

Langfristige Produktionsverträge mit den lokalen Unternehmen sind von großer Bedeutung und unterstreichen die starke Verankerung von Vizsla Silver in den Gemeinden. Mit einer soliden Infrastruktur, einer langen Bergbautradition in Mexiko und qualifizierten Arbeitskräften ist das Unternehmen gut positioniert, um sein Wachstum und seine Expansion voranzutreiben.

Vor kurzem gab das Unternehmen den Erwerb weitere Claims, entlang des Trends südlich von Panuco, bekannt.

Vizsla Silver erwirbt großes Claim-Paket

Die Claims liegen südlich und teilweise angrenzend an das Projekt Panuco des Unternehmens. Das Prospektionsgebiet San Enrique umfasst insgesamt 10.667 Hektar und ist somit fast 50 % größer als Panuco.

Das Projekt umfasst zwei titulierte Bergbau-Claims (El Richard mit 3.688,6 Hektar und San Enrique mit 6.978,4 Hektar) im silber-goldreichen Korridor Panuco-San Dimas mit einer geschätzten früheren Produktion sowie aktuellen Ressourcen und Reserven von 1,2 Mrd. Unzen Ag und 15 Mio. Unzen Au.

Vorläufige Erkundungskartierungen im Nordosten haben günstige Andesit Lithologien, Quarzgänge und Brekzien identifiziert.

Vizsla Silver baut mit dem Erwerb des Prospektionsgebietes San Enrique seine Landposition im Sinaloa-Silbergürtel weiter aus. Diese Claims liegen südöstlich entlang des Trends mehrerer unserer bestehenden mineralisierten Gangkorridore, einschließlich der hochgradigen Copala-Struktur, und sie erweitern das wachsende Projektportfolio von Vizsla um ein erhebliches Explorationspotenzial. Nach Abschluss der vorläufigen geophysikalischen Untersuchungen und LiDAR-Vermessungen beabsichtigen wir, mit der regionalen Erkundungskartierung und einer geochemischen Untersuchung der Flusssedimente fortzufahren, um die laufende Bohrzielauswahl zu unterstützen.

Michael Konnert, Präsident und CEO

Das Unternehmen beabsichtigt, in naher Zukunft eine regionale Erkundungskartierung und eine geochemische Untersuchung der Flusssedimente auf San Enrique durchzuführen.

Als bekannter globaler Silberproduzent besitzt First Majestic Silver die San Dimas-Mine in der Nähe des Claim-Paketes welches Vizsla Silver gerade erworben hat.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Strategie von Vizsla Silver ist die Schaffung einer Spin-off-Royalty-Gesellschaft.

Die Spin-off-Royalty-Gesellschaft

Diese Gesellschaft soll den Shareholdern von Vizsla Silver zusätzlichen Wert bieten und Optionen für die Finanzierung des Bergbauprojekts eröffnen. Die Spin-off-Royalty-Gesellschaft, die Vizsla Royalties Corp ,wird es den Shareholdern ermöglichen, von den potenziellen zukünftigen Erträgen des Bergbauprojekts zu profitieren. Darüber hinaus bietet sie auch die Möglichkeit, Anteile an der Gesellschaft an eine Royalty-Gesellschaft zu verkaufen, um zusätzliches Kapital für Vizsla Silver zu generieren.

Vizsla Silver Corp. wird 51% der Anteile an der Vizsla Royalties Corp. halten- seiner Tochtergesellschaft. Die Vizsla Royalties Corp. erhält indirekt eine Lizenzgebühr für eine mögliche zukünftige Mineralproduktion im Panuco-Silbergoldprojekt von Vizsla und hat möglicherweise Anspruch auf zusätzliche Lizenzgebühren für Produktionsaktivitäten, die im Sinaloa Mining eingerichtet werden können. Nach dem Spin-out wird wohl auch Vizsla Royalties an der Börse notiert sein.

Der Einstieg auf dem aktuellen Niveau lohnt sich

Analysten sehen 128.9% Upside-Potenzial

Derzeit bieten einige Analysten eine Research-Berichterstattung über Vizsla Silver an, und sehen ein Upside-Potenzial von durchschnittlich 128.9%.

Quelle: Marketbeat

Das Unternehmen hat bereits beeindruckende Fortschritte gemacht und plant, bis 2027 mit der Produktion zu beginnen.

Mit einem großen Landpaket und signifikanten Silberressourcen hat Vizsla Silver das Potenzial, zu einem der weltweit größten Silberproduzenten zu werden .

Das Unternehmen hat auch gute Beziehungen zur Regierung und den lokalen Behörden aufgebaut, was sich positiv auf die zukünftigen Genehmigungsverfahren auswirken könnte

Mit einer klaren Vision, einem engagierten Managementteam und einem wachsenden Silbermarkt hat Vizsla Silver das Potenzial, zu einem führenden Akteur in der Silberindustrie zu werden.

Investoren sollten Vizsla Silver im Auge behalten, da das Unternehmen weiterhin positive Ergebnisse liefert und auf dem besten Weg ist, ein Mega-Silberproduzent zu werden.

Mit einer vielversprechenden Zukunft vor sich und einem attraktiven Einstiegskurs für Investoren ist Vizsla Silver eine spannende Option für diejenigen, die in die Silberbranche investieren möchten.

Der Silbermarkt wächst und Vizsla Silver ist bereit, an vorderster Front mitzumischen.

Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte und investieren Sie in eine vielversprechende Zukunft mit Vizsla Silver.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

