Bitcoin hat seit seiner Einführung eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Was sind die Hintergründe und wie viel wurde seit 2014 aus 10.000 Euro?Bitcoin erfreut sich bei vielen Anlegern einer zunehmenden Beliebtheit, was hauptsächlich an seiner langfristig außergewöhnlichen Performance liegt. Doch was genau ist eigentlich Bitcoin, welchen Zweck erfüllt es und warum hat es bisher so stark an Wert gewonnen? Bitcoin-Hintergrundwissen Bitcoin wurde im Zuge der Finanzkrise 2008 durch eine Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in einem White Paper "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" zum ersten Mal beschrieben und kam schließlich 2009 auf den Markt. Ziel war es, …