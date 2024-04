News von Trading-Treff.de Der Monatstrend im DAX bleibt abwärts gerichtet. Die Nasdaq zieht an der Wall Street weitere Aktien nach unten. Dein Trading-Wochenausblick! Neue Monatstiefs im DAX Das Video zur Analyse inklusive Rohstoffen: Das Allzeithoch nach Ostern war ein letztes Zucken auf der Oberseite, bevor sich dieser Trend hier einstellte, den wir in der Vorwochenanalyse am 14.04.2024 auswerteten (Rückblick): Als klassische Gegenbewegung sahen ...

