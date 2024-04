Kursexplosion bei FLOKI: Ist es zu spät für den Einstieg?

Während es sonst an Sonntagen eher ruhig zugeht am Kryptomarkt, können sich Anleger heute über hohe Renditen freuen. Zumindest wenn sie erst gestern eingestiegen sind. In den Wochen davor ist es für Bitcoin und die meisten Altcoins bergab gegangen. Heute will man davon aber offenbar nichts wissen. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich immer wieder in Richtung 65.000 Dollar und davon profitieren auch viele andere Kryptowährungen, die teilweise zweistellig im Plus liegen. Auch FLOKI gehört zu den großen Gewinnern unter den Top 100 Coins. Lohnt sich der Einstieg nach der aktuellen Rallye noch?

FLOKI legt um 16 % zu

Wer heute sein Kryptoportfolio gecheckt hat, dürfte seinen Augen nicht getraut haben. Vor allem, wenn man vermehrt auf Meme Coins setzt. Auch wenn sich die Lage inzwischen schon wieder etwas beruhigt, sind die Kurse mancher Coins zwischenzeitlich um 20 - 45 % gestiegen, wobei BONK der Gewinner des Tages war, aber auch FLOKI ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 16 % gestiegen. Vor einigen Stunden waren die Gewinne sogar noch deutlich höher.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Gerade wenn die Kurse schnell und stark ansteigen, packt viele die FOMO (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) und dabei können schnell schlechte Entscheidungen getroffen werden. Auch diesmal fragen sich viele Anleger, ob sich der Einstieg bei FLOKI nach dem Pump noch lohnt. Das könnte auch durchaus der Fall sein. Immerhin hat FLOKI sich längst vom Dasein als reiner Meme Coin distanziert. Die neue Roadmap, die kürzlich veröffentlicht wurde, gibt Aufschluss darüber, dass die Entwickler vorhaben, FLOKI zur meistgenutzten und bekanntesten Kryptowährung überhaupt zu machen. Dafür hat man sich auch einiges überlegt.

Derzeit notiert FLOKI noch mehr als 50 % unter seinem Allzeithoch. Das bedeutet, dass von hier aus noch eine 100 % Steigerung möglich ist, um das bisherige Allzeithoch zu erreichen und vieles deutet darauf hin, dass hier noch lange nicht Schluss sein muss. Startet die Bitcoin-Rallye auf mehr als 100.000 Dollar, wie das von den meisten Experten erwartet wird, dürfte auch die Meme Coin Season weitergehen, wobei FLOKI auch durch seine zahlreichen Anwendungsfälle zu den großen Gewinnern gehören könnte. Gewinne von zehntausenden Prozent solten sich Anleger aber nicht mehr erwarten, da die Bewertung mit 1,5 Milliarden Dollar schon ziemlich hoch ist. Das auch der Grund, warum viele Investoren bereits auf den neuen Dogeverse setzen, der noch deutlich höhere Gewinne bringen könnte.

Anleger setzen vermehrt auf Dogeverse

Während die ganz großen Gewinne bei FLOKI noch erzielt werden konnten, lange bevor die Milliarden Dollar Marke überschritten wurde, haben Anleger bei $DOGEVERSE noch die Chance auf eine derartige Kursexplosion, da der neue Meme Coin noch ganz am Anfang steht und die Bewertung noch deutlich niedriger ist. $DOGEVERSE ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und hat innerhalb kürzester Zeit fast 10 Millionen Dollar umgesetzt, weshalb Experten davon ausgehen, dass es sich hier um einen der erfolgreichsten Meme Coins des Jahres handeln könnte.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Die Entwickler setzen von Anfang an auf einen Multi Chain Launch und machen schnell deutlich, dass sie große Pläne mit Dogeverse verfolgen. Damit werden auch mehr Trader angesprochen als bei einem Coin, der nur auf einer Blockchain erhältlich ist, weshalb die Chancen gut stehen, dass $DOGEVERSE nach dem Launch um ein Vielfaches steigt. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn bis zum Handelsstart ergibt, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

