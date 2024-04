Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem LEG Immobilien-Aktionäre. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,19 Prozent. Insgesamt ein der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Darunter war am Montag der höchste Tagesverlust für LEG Immobilien mit einem Minus von 0,84 Prozent. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus? Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht ...

